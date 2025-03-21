中研院士朱經武清水故居 擬設名人故事館

旅美學人朱經武在清水眷村故居建物主結構完整，有前庭後院。（記者張軒哲攝）

2025/03/21 05:30

鑽研高溫超導 享譽國際

〔記者張軒哲／台中報導〕享譽國際的旅美學人朱經武院士，童年居住在清水眷村，國防部三月份將朱經武舊宅區用圍籬圈圍保護，受到地方居民關注；預計考究原建築外觀與室內外空間進行修復，規劃為地方名人故事館，最快將納入清水眷村文化園區第三期工程，增添清水眷村園區觀光價值。

曾住眷村 清水高中畢業

朱經武是清水高中第七屆（一九五八年）畢業，就讀初中及高中共六年，就學期間，對半導體產生濃厚興趣，物理老師自掏腰包向日本訂購材料，開啟他的科學探究之路。畢業後，他對物理領域相當熱愛，致力鑽研高溫超導，享譽世界。曾擔任香港科技大學校長、台灣中央研究院院士，也獲聘為台灣綜合大學系統總校長，在學術、專業領域深受肯定愛戴。

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朱經武去年底還返回清水眷村的故居探視，兒時與家人相處回憶湧上心頭，並拜訪曾經就讀的母校清水國小及清水高中，受到師生與地方人士歡迎，也開啟故居修復契機。

預計納入三期計畫修復

清水眷村是擁有遺址和聚落雙重文化資產，不僅是國防部認定全國十三處眷村文化保存區之一，更是台中市重要文化資產。清水眷村文化園區修復工程共分為四期，第二期修復工程去年九月底動工，預計於二○二六年完工，重現舊時風華與文化記憶。

台中市文資處指出，目前有林之助畫室、宮原武熊宅邸、孫立人將軍故居三處名人紀念建築，朱經武故居屬於原清水信義新村聚落建築群的一部分。

朱經武故居閒置多年，目前為雙拼磚瓦房舍，有前後院與側院區域。據悉，故居目前先以圍籬保護剩餘的建物結構，並隔絕閒雜人士進入破壞，預計納入第三期工程規劃，編列經費修復，完工後規劃名人故事館，由台中市府文化局維護管理。

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