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    貓鼻頭3千日軍孤魂 遺族盼迎回

    據傳許多遺骨仍在後壁湖當地海邊。（記者蔡宗憲攝）

    據傳許多遺骨仍在後壁湖當地海邊。（記者蔡宗憲攝）

    2025/03/21 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕二次大戰時，日軍「玉津丸」軍艦在巴士海峽遭盟軍擊沉，近三千名日軍喪命，倖存者在恆春貓鼻頭興建「潮音寺」撫慰孤魂，有遺族及日籍人士長期奔走盼將英魂引渡回日本，日本國際文教慈善基金會找上文史工作者念吉成及立委徐富癸協助，希望讓殉職軍人魂歸故里。

    玉津丸軍艦 二戰遭美軍擊沉

    一九四四年八月十九日，廿三歲的中島秀次與三千名同袍搭乘運輸艦「玉津丸」，在開往馬尼拉途中的巴士海峽遭美軍潛艇擊沉，漂流十二天後被貓鼻頭居民發現，僅六人倖存，當地民眾協助火化上千具屍體。中島秀次在被救上岸處附近興建潮音寺，成為巴士海峽戰死官兵遺族的寄託，多年來陸續有後人前往祭拜。

    當地民眾協助火化 建潮音寺紀念

    「罹難官兵們想魂歸故土！」日本國際文教慈善基金會代表理事田畑素子說，在總統府秘書長潘孟安及立委徐富癸居中協調下，得以拜訪潮音寺並了解當年日軍罹難地點，希望找出被遺忘的死傷官兵遺骸，透過超渡儀式「帶他們回家」。

    恆春文史工作者念吉成指出，史料記載，當年軍艦上落海求生與死傷日本軍屍體佈滿整個海面及岸邊，日本政府令當地居民集中後以煤油淋焚燒好多天，地點就在核三廠出水口東面沙灘，台灣政府若能協助罹難官兵「回家」，可彰顯「和平」意義。

    徐富癸表示，田畑素子希望帶故人「回家」的心願令人感動，潮音寺每年八月的慰靈祭，前總統李登輝在世時也非常重視，他將協調政府相關單位全力協助這些英魂回歸故土。

    日本國際文教慈善基金會代表理事田畑素子（右五），到潮音寺要幫日本罹難官兵回家。（記者蔡宗憲攝）

    日本國際文教慈善基金會代表理事田畑素子（右五），到潮音寺要幫日本罹難官兵回家。（記者蔡宗憲攝）

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