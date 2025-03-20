金山彩田米友善耕作 蘇貞昌插秧推廣

前行政院長蘇貞昌（中）和小朋友一起下田插秧。（記者盧賢秀攝）

2025/03/20 05:30

〔記者盧賢秀／新北報導〕曾是「白米炸彈客」的楊儒門在新北市金山、萬里地區推動友善耕作，生產健康「彩田米」，賓航賓士昨天簽約採購三千公斤，分享給當地小學和弱勢家庭。前行政院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲和百餘名小學生一起下田插秧，進行食農教育。蘇貞昌說，踩在田裡才知農友辛苦，每一粒米、一頓飯是多麼不簡單，「平常就要努力，要怎麼收穫先那麼栽」。

蘇貞昌表示，赤腳踩入田中「冷吱吱」，小朋實際體驗後，才知盤中飧，粒粒皆辛苦。眾人在田中高喊「台灣農田萬歲、台灣農民萬歲，台灣農友最辛苦」；小朋友說，雖然很冷，可是很好玩，下次還要來割稻。

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陳吉仲說，家中也是務農，透過活動讓小朋友具體實踐食農教育，當學童吃一口飯時，可以體會從事農業的辛苦，米是台灣最重要的文化連結，因為有水稻田才有生態，生產安全的糧食，台灣有機友善耕作推動至今已有二萬六千公頃，是亞洲第一。

楊儒門說，到金山推動友善耕作已八年，金山、萬里不只有地瓜、芋頭、茭白筍，未來還要種植水稻、蓮子跟香菇，鼓勵更多青農返鄉，農友實施友善耕種，開放企業認購，形成善的循環。

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