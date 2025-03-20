中市府發行200億公債 「借新還舊」挨批

台中市政府將發行兩年期的二百億元公債，議員江肇國批外縣市發行公債是為了建設，但市府卻是為了節省利息，要求暫擱。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/20 05:30

議員︰市府賣地所得已達851億 盧秀燕︰可年省4千萬債務利息

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今年將發行二年期的二百億元公債，昨天議會審議引來民進黨多位議員質疑盧秀燕任內賣地所得達八五一億，如果無法有效打債，如今還要發行新債還舊債，認為該案應該擱置，但盧秀燕堅持該項政策合理，一年約可節省債務利息四千萬，大會最後還是宣佈通過，但是要求發行三個月後提出檢討報告，財政局預估四月至十二月間會發行。

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議員︰他縣市發行債券 是為建設及社福

財政局今年度編列五百萬元公債發行經理費，預計發行二百億元公債，利率預計一．五％，為期兩年，財政局長游麗玲表示，市府目前債務利率為一．七四二％，中央政府發行公債利率為一．二五％，高雄市為一．五八％，台中市的財務等級在兩者之間，因此發行公債的利率預估在一．五％，預估一年約可節省債務利息四千萬。

民進黨議員蔡耀頡、李天生、張芬郁議員則批評，台中市要發行公債，要有五百萬處理費、發行對象是誰，市府都未說明，市議會如何通過？

陳俞融表示，盧秀燕不但大賣土地，歷年所得達八五一億元，現在卻還要發行公債，已引發外界質疑，要求市府要說清楚。

議會通過 預估4月至12月間發行

江肇國則表示，高雄市府發行綠色債券，桃園市府透過永續發展債券來推動地方交通建設與社會住宅，都是為了建設及社福，但中市府卻是為了還舊債、毫無特色，要求暫擱。

不過，國民黨議員黃佳恬、劉士州及陳政顯都表示支持，發行公債可減少四千多萬利息，市府可以做很多事。

最後，市長盧秀燕表示，她剛上任時中市負債約一○三○億元，現已降為八百多億元，是六都唯一財力級次升級的縣市；對於所謂賣地，她表示，市府依法標售土地，除償還重劃區開發成本，若有盈餘也可作為建設或福利支出，如雙十公車優惠，節省市民荷包，而議長張清照則裁示該案通過，公債發行三個月後要有成果報告。

台中市政府將發行二年期的二百億元公債，市長盧秀燕堅持該項政策合理。（記者蘇金鳳攝）

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