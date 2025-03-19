流浪狗群咬死家禽 台東動防所追捕

台東動防所目前已捕獲二隻，正繼續追捕在逃第三隻浪犬。（動防所提供）

2025/03/19 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕北部傳出比特犬襲人，台東則是在傳出有民眾未依規定申報飼養比特犬造成棄養，另有流浪犬群橫行，不只作勢襲人、追人，還傳出咬死許多家禽，台東動防所目前已捕獲二隻，正繼續追捕在逃三隻浪犬。

追人、糟蹋農作 民眾困擾

台東市近日有流浪犬結群作亂，議員簡維國說，民眾不堪其擾，這些狗不是追人就是追殺、捕食家禽，偏偏用吹箭又難抓到，最後還是靠誘捕籠才逮到，而目前仍有三隻在逃。

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豐里里里長劉明智說，整群狗到處找尋雞鴨覓食，只有平時做好圍籬的養殖戶才沒遭殃，但狗抓不到獵物也在農地刨地、糟蹋作物還會追人，問題不少。簡維國說，據附近居民所言，狗群已經為禍鄉里了，居然還有人餵養。當地民眾說，若被成群浪犬攻擊，後果難料。

若遭成群浪犬攻擊 後果難料

由於目前不對犬隻安樂死，有攻擊傾向的犬隻被逮後會留養在籠內。簡維國說，先前就因有比特犬咬其他狗，最終狗主被罰了五萬元，想不到結果卻是「民眾突然發現流浪的比特犬變多」，這一、二年內就抓到七隻混血比特犬，現在還養在動防所內，這種狗也無法節育後放回原處，只能繼續養下去。

農業處表示，二○二三年曾有比特犬跑出，咬傷其他人的犬隻，由於是首例，因此裁罰較低額度的五萬元，而後續傳出消息又突增許多比特犬通報，推測也是飼主得知以後紛紛棄養以免惹禍遭罰。

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