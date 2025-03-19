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    斥資8千萬 台中打造寵物生命紀念園區

    台中市將打造首座公立寵物生命紀念園區。圖為2022年啟用的寵物植存紀念園區。 （市府提供）

    台中市將打造首座公立寵物生命紀念園區。圖為2022年啟用的寵物植存紀念園區。 （市府提供）

    2025/03/19 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市有逾廿七萬隻包括貓狗等毛小孩，配合飼主處理毛小孩身後事需求，台中市政府農業局將斥資八千萬，在大甲區打造首座公立寵物生命紀念園區，協助飼主處理毛小孩身後事的焚化、追思，預計明年動工、明年底啟用。

    明年動工、年底啟用

    台中市家犬貓數量已逾廿七萬隻，台中市長盧秀燕指出，以往飼主處理寵物身後事，大多交給民間業者或其他方式處理，為回應市民的需求，二○二二年啟用寵物植存紀念園區，讓民眾有地方能替自己的寵物辦身後事、追思，為求更完善服務，台中市將另打造全國第一座公立寵物生命紀念園區，讓寵物身後事更完善。

    農業局長張敬昌指出，計畫在大甲區第一公墓與大甲殯儀館旁打造寵物生命紀念園區，面積約二千七百公尺，協助飼主有更多元選擇，紀念園區將提供寵物遺體的冰存、火化、紀念等服務，斥資八千萬元興建，全由台中市府自編預算建設，預計明年動工、明年底啟用。

    張敬昌指出，這座紀念園區完成後，主要提供毛小孩火化服務，估一年可協助火化四千隻毛小孩，園區內不提供安葬服務，市府已另在神岡區已啟用的寵物植存紀念園區，讓飼主能將毛孩遺灰葬於園區並追思。

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