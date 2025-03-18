速限60難守？ 水源快連3年成北市「超速王」

水源快速道路往南去年取締超速2萬2551件，連續3年成為台北市取締超速違規件數最多路段。（取自Google Maps）

2025/03/18 05:30

去年開罰2.2萬件 嚴重超速也大增 交大︰路段筆直 應守交通規則

〔記者林承鴻／台北報導〕根據統計，水源快速道路往南已連續三年成為台北市取締超速違規件數最多的路段，該路段速限六十公里，去年共取締二萬二五五一件；而嚴重超速件數也持續上升，過去兩年遭吊扣牌照數分別為二八一二件、三七五八件。許多民眾認為，速限訂定不符駕駛習慣，擺明是要搶錢。交大指出，這些路段多為筆直道路，呼籲用路人遵守交通規則。

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民眾抱怨 速限訂定不符駕駛習慣

自二○二三年下半年起，嚴重超速標準從原始速限再加六十公里調降至四十公里，經舉發除罰鍰一萬二千元至三萬六千元及參加道安講習外，還會吊扣該車牌照六個月。若超速違規地點相距六公里以上、時間相隔六分鐘以上或行經一個路口以上，得連續舉發，罰鍰金額及吊扣牌照時間均會累計。

嚴重超速第2名環河快 速限也60

民眾陳先生表示，一般認知快速道路速限七十公里、市區道路速限五十公里，水源快速道路速限卻只有六十公里，實在太低。而去年嚴重超速第二名的環河快速道路華翠橋至光復橋間（北往南），同樣限速六十公里，也挨批不合理，該路段二○二三年上半年取締廿件，下半年修法後暴增至一三二件，去年全年則取締一九八件。

路權團體︰政府設定速限較保守

台灣交通安全協會副理事長林志學指出，所謂「十次車禍九次快」其實與絕對車速較無關連，而是狀況發生時猝不及防，來不及反應，例如在巷弄間以卅公里行駛，速度雖不快，但若突然有人衝出來，同樣會造成很大傷害。他說，速限訂定須考量眾多條件，但政府在設定速限時通常較為保守，導致部分路段的速限偏低，使得駕駛人容易超速。

警方︰標準下修 更易嚴重超速

警界人士也指出，嚴重超速件數較多路段可能因為原始速限就低，標準下修後更容易嚴重超速，而離峰車流量少，駕駛容易開快也可能是違規件數居高不下的原因。

至於一般超速第二名環河北路三段葫蘆街往北路段，以及第三名的北安路三○三號速限均為五十公里，前者靠近河堤、路面較寬且緊接洲美快速道路，車輛行經時容易超速，後者則是筆直道路，同樣容易超速。交大呼籲用路人遵守交通規則，勿超速或闖紅燈，以維護交通安全及順暢。

北市去年取締超速前10大路段

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