彰市彰水路左轉號誌燈 拆箭頭綠燈

彰化市彰水路線東路左轉，原本為4色號誌燈，造成左轉車道大塞車。（資料照）

2025/03/18 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市彰水路與線東路一段路口處交通號誌，儘管圓形綠燈亮起時「可直行或左、右轉」，不少用路人仍不敢直接左轉線東路，常導致大塞車，還有人因此違規遭開罰，引發抱怨；日前公路局與警方會勘，將四色號誌燈中的「箭頭綠燈」拆除，改為三色號誌燈，盼能讓用路人從彰水路左轉線東路時不再霧煞煞。

曾有用路人開車行經彰水路與線東路一段路口時，看到圓形綠燈亮起，便直接左轉線東路，不料被員警攔下依「未依左轉專用號誌燈指示左轉」開單告發，事後儘管警方主動撤單，但有不少用路人納悶「圓形綠燈亮起到底能不能左轉？」還有用路人在左轉車道待轉，但當時「圓形綠燈」已經亮起，該車卻紋風不動，等到左轉的「箭頭綠燈」亮起才起步，被後方駕駛檢舉，警方依道路上驟然停車開單告發。

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公路局彰化工務段日前邀集彰化縣警局交通隊、彰化警分局等單位現場實勘後決議，為提升彰水路北上左轉線東路行車辨識度，將彰水路北上左轉的「箭頭綠燈」拆除，從四色號誌燈調整為三色號誌燈運作。

彰化工務段長廖志彬表示，除了拆除「箭頭綠燈」，另將彰水路與線東路口號誌時相調整為南下早開十秒，北上遲閉二十秒，以提升路口處南下、北上或左轉車輛行進的順暢度。

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