中央補助花蓮 須美基溪堤防道復建

去年○四○三強震，新城鄉須美基溪堤防道路受損，公共工程會支應一千六百六十萬元復建。（記者游太郎攝）

2025/03/18 05:30

0403強震受損近300公尺 工程會專案支應1660萬 趕7月中完工

〔記者游太郎／花蓮報導〕花蓮縣新城鄉須美基溪佳林七號橋至秀林鄉佳民橋間，兩岸堤防道路因○四○三強震受損近三百公尺，嚴重影響當地居民安全，行政院公共工程委員會（簡稱工程會）核准以災害復建經費支應一千六百六十萬元，預計工期一百廿個工作天，七月中旬趕在颱風季節來臨時完工。

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新城佳林七號橋至秀林佳民橋間

縣府建設處指出，須美基溪新城鄉佳林七號橋至秀林鄉佳民橋間，兩岸的堤防道路因○四○三強震受損嚴重，新城鄉公所多次向縣府反映，縣長徐榛蔚一月十日專程前往會勘損害狀況發現，不但堤防出現嚴重塌陷狀況，堤頂道路也發生龜裂現象，緊急向工程會申請，日前獲核定以○四○三災害復建經費，專案支應一千六百六十萬元，並已於三月十日動工展開災害復建工程。

規劃重力式護岸工程 重鋪路面

新城鄉長何禮臺說，須美基溪佳林七號橋至秀林鄉佳民橋間，兩岸的堤防道路是新城鄉鄉民晨昏時段休閒活動的場域，但地震後出現堤岸塌陷及路面受損、龜裂，經規劃重力式護岸工程並重鋪受損路面，希望藉此保障鄉民安全並優化休閒運動場域。

須美基溪上游在一九九六年歐菲莉颱風期間，上游曾發生山壁大規模崩坍，不但沖垮堤防，土石流一度淹沒秀林鄉佳民村近三分之一部落，慈濟精舍也差一點被波及，當年為了避免崩坍地持續擴大，以直升機連續三次從空中撒下草種及原生樹等廿餘種樹種，讓草種先固定山壁土石後，原生樹種再慢慢附著生長，經歷了近廿年後，原光禿禿的崩坍地重新呈現綠色風貌，慢慢達到穩固山壁的效果，但○四○三強震後附近山壁再度出現大幅崩坍狀況，須美基溪也被列為土石流的潛勢溪流。

縣府建設處說，夏季從七月開始進入颱風季節，工程會特別要求須在七月中旬前完工，藉以保障附近地區民眾的生命財產安全。

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