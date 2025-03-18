白沙屯媽祖進香 27日起現場報名

跟隨白沙屯媽祖進香信眾逐年增加，廟方今年準備23萬件進香服因應。（白沙屯拱天宮提供）

2025/03/18 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，今年徒步南下雲林縣北港鎮朝天宮進香往返十天九夜期程已定，將從三月廿七日起一個月開放現場報名，因跟隨媽祖進香信眾逐年增加，去年達近十八萬人報名，廟方今年則準備廿三萬件進香服因應。

有鑑於網路詐騙猖獗，拱天宮強調並未授權任何單位或團體辦理代客報名，為確保個人隱私與財務安全，香燈腳若需要代理報名，請審慎評估選擇信譽良好之代理人，嚴防有心人士及網路詐騙。

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開放1個月 避開前幾天尖峰時段

今年白沙屯媽祖徒步南下北港進香，將於五月一日（農曆四月五日）深夜十一點廿五分登轎後旋即出發，於五月三日抵達北港，五月四日舉行進火儀式，再度挑戰急行軍紀錄，預計五月十一日回宮。

白沙屯拱天宮也宣布將於三月廿七日至四月廿八日，每日早上八點到中午十二點、下午一點到六點於拱天宮香客大樓受理現場報名。

拱天宮︰未授權任何單位代客報名

由於白沙屯媽祖徒步南下進香，報名隨香信眾逐年增加，近年屢創新高，去年報名人數十七萬九千九百七十一人、幾乎達十八萬人報名，盛況空前，廟方今年則準備了廿三萬件進香服，以滿足信眾的熱情虔誠。

拱天宮表示，依往年經驗，報名第一天都相當踴躍，時有大宗人數報名，審查資料等候報名的時間相對冗長，請配合工作人員安排之動線與程序，耐心排隊等候。

為了有效控管流量，當天會適量發出號碼牌，視報名作業情況再行增補或提早截止排單，報名期間長達一個月，建議香燈腳避開前幾天的尖峰時段，節省自身寶貴時間。

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