潭子旱溪西路自行車道1.6公里 4月開放

潭子旱溪西路自行車道移設至堤頂，拓寬為三．二公尺，讓整體騎乘體驗更加舒適安全。（記者歐素美攝）

2025/03/18 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區旱溪西路（潭興路至南興北二路）自行車道最近完工，目前驗收中，預計四月開放通行！觀光旅遊局表示，潭子區旱溪西路自行車道全長一．六公里，工程經費約四四○○萬元，三．二公尺寬的堤頂專用道，搭配一五○五公尺長的視覺穿透式欄杆，同時增設三處休憩平台、LED照明設備及綠美化工程，讓整體騎乘體驗更加舒適安全。

立委楊瓊瓔及市議員賴朝國昨會勘「潭子區旱溪西路自行車道建置工程」辦理情形。潭子區福仁里長游豐瑋及聚興里長黃沛綺等表示，潭子區擁有天然的旱溪水岸綠帶，過去西岸自行車道與汽機車道共構，寬度不足，讓車友騎車時經常面臨危險。

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觀旅局簡報指出，市府斥資四四○○萬元拓寬潭子區旱溪西路自行車道，其中，三三○○萬元由經濟部水利署水環境計畫補助，全長一．六公里，去年二月底開工，目前完工驗收中，預計四月開放通行。

市議員賴朝國表示，潭子有潭雅神自行車道，近年利用鐵路高架化後打造「綠空廊道」，加上即將啟用的旱溪西路自行車道規劃為「水岸綠廊」，相互串聯成為自行車道路網。

楊瓊瓔說，這次將自行車道移設至堤頂，並進行整體景觀改善，結合旱溪水岸的優勢，營造兼具休閒、遊憩及綠美化的優質自行車友善環境，居民期待已久。

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