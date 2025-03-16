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    首頁　>　生活

    國際同濟會亞太年會 高雄舉行

    2025/03/16 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕時隔十九年，國際同濟會二○二五年亞太年會再次在高雄舉行，共有十餘國、三千多人參加，副總統蕭美琴昨出席開幕式，感謝同濟會展現「Taiwan can help」相互幫忙的精神。

    時隔19年 10餘國參加

    國際同濟會台灣總會長甄啟剛表示，經歷長時間爭取，第五十屆亞太年會才能在高雄舉行，希望提高台灣的國際知名度，並增加高雄及台灣的觀光效益；甄啟剛也剛於此次亞太年會中，代表台灣總會提案「支持台灣加入世界衛生組織WHO」。

    國際同濟會亞太主席黃武田，歡迎來自澳洲、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、尼泊爾、菲律賓、關島、巴基斯坦、越南、美國、冰島等國的會友，專程飛來台灣參加亞太年會。

    副總統蕭美琴專程到場祝賀，她感謝同濟會作為台灣良善力量，展現「Taiwan can help」相互幫忙的精神，即便台灣在國際參與面臨挑戰、即便國際有地緣政治衝突、經濟上挑戰、天災等，希望台灣人民永遠展現正向力量，超越破壞安定的企圖，「也因為台灣的互助關懷、慈善精神，讓更多國際友人看到更美麗的台灣」。

    高雄市長陳其邁感謝同濟會連續兩年來高雄舉辦大型年會，高雄近年蛻變轉型，包括輕軌、演唱會、燈會、夜市等，都受到亞太民眾的喜愛。

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