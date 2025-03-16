引進AI設備 屏醫新醫療大樓動土

屏東醫院新建醫療大樓預計二○二八年八月完工。圖為完工示意圖。（屏東醫院提供）

2025/03/16 05:30

斥資35.6億打造 兼具戰備及災害應變醫療功能 預計2028年完工

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕衛福部屏東醫院（簡稱屏醫）斥資三十五．六億元新建醫療大樓，預計二○二八年八月完工，副總統蕭美琴昨出席動土典禮時表示，屏醫新醫療大樓將引進先進的AI智慧化醫療設備，成為兼具戰備及災害應變緊急醫療功能的指標性醫院，對縮短城鄉差距及落實醫療服務平權具有重要意義。

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蕭美琴︰落實醫療服務平權

蕭美琴昨與屏東縣長周春米、內政部長劉世芳及衛福部次長林靜儀等人共同主持屏醫新醫療大樓動土典禮；蕭美琴指出，屏醫設備的擴充，將成為照顧屏東鄉親全方位醫療服務的新力量，並在災害發生時扮演緊急醫療的重要角支援角色。

規劃地下緊急戰備病房240床

林靜儀指出，屏醫新大樓規劃有地下緊急戰備病房二百四十床，未來將引導國內其他醫院進行地下戰備及防疫空間的規劃，這是醫療韌性的重大發展。

周春米表示，除屏東醫院新建醫療大樓外，縣內各大醫院醫療量能也持續擴大及精進中，未來可望強化急重症處理能力，提供民眾高品質醫療服務。

地下3樓地上12樓 共容納481床

屏醫院長王森稔表示，新醫療大樓為地下三樓及地上十二樓的急重症醫療大樓，樓地板面積三萬五五○○平方公尺，可容納四百八十一床（含急性一般病床三百床及特殊病床一百八十一床），除建置新型態複合式手術室（Hybrid OR）及達文西手術設備外，並設有戰備醫療、安寧病房、急性後期照護病房、透析中心及核子醫學中心等，每個區域均具負壓的獨立空間，可作為疫情及危難應變收治使用。

屏醫表示，新大樓地下三樓平時供民眾停車使用，可有效解決就醫停車不便，若遭遇重大天然災害或戰爭，地上建築物受損致使醫療中斷時，可立即轉進至地下樓層作為戰備病房使用，未來新醫療大樓啟用後，屏東醫院總床數將達六八七床，院方將持續強化與高雄醫學大學附設中和紀念醫院合作，引進醫學中心各項資源。

副總統蕭美琴（右二）與屏東縣長周春米（左二）等人，共同主持屏東醫院新建醫療大樓動土典禮。（記者李立法攝）

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