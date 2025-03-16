雲林徵才嘉年華 祭月薪7萬元職缺

2025/03/16 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕春節年後出現轉職潮，勞動部勞力發展署雲嘉南分署昨在雲林縣虎尾就業中心辦「徵才嘉年華」，五十四家企業提供超過一千七百個就業機會，四成職缺為科技業，其中六月將在虎尾中科園區裝機生產的矽品精密工業，更祭出最高月薪上看七萬元的職缺，吸引不少人詢問。

此次徵才活動除了有多家廠商現場與求職者面對面對談、針對各項職缺面試之外，現場還有廿九攤職訓DIY、市集、闖關活動，吸引超過千人湧入詢問釋出的職缺。勞發署雲嘉南分署指出，今年六月將在中科虎尾園區裝機生產「矽品精密工業」，釋出五四五個工作機會，其中延攬製程、廠務保修、品管（MQE）工程師，有近百名月薪可達七萬的高薪工作機會。

請繼續往下閱讀...

勞發署代理署長陳世昌、勞發署雲嘉南分署長劉邦棟、立委劉建國等人出席活動。陳世昌表示，釋出職缺增加，有台商回流、外商來台投資等因素，在產業人力需求是不斷提升。此次徵才約八成五職缺薪資三萬元起、九成五是雲林在地工作機會，可加速在地就業。

劉建國指出，雲林縣除傳統農業轉型至智慧農業、許多科技業如矽品精密、上銀科技等也陸續在雲林縣擴大攬才，希望廠商都能補實人才、待業者都順利就業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法