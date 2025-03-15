邀台積電設廠 苗縣推動3科學園區開發

苗栗縣政府積極在竹南科學園區周圍規劃三處科學園區用地，也力邀台積電到苗栗設廠。（資料照）

2025/03/15 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府配合中央推動「桃竹苗大矽谷推動方案」政策，積極在竹南科學園區周圍規劃三處，共約六百六十公頃的科學園區用地，也力邀台積電到苗栗設廠，全力支持國家半導體產業發展。

苗縣府也全力爭取行政院國科會認定三處科學園區為重大建設範圍，以利辦理新訂擴大都市計畫及土地變更程序，加速土地取得及開發，解決產業五缺的「缺地」問題，協助科技產業深耕台灣、強化國內科技戰略地位。

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苗縣府因應桃竹苗大矽谷計畫，推動三處科學園區開發，目前進度為，竹南科學園區東側產業園區預計今年底完成都計變更，縣府將以區段徵收開發，可取得約五公頃土地。

其次，頭份交流道附近產業園區正進行可行性評估，預計今年下半年啟動都計個案變更程序，其中頭份交流道西側農業區變更後，以區段徵收開發約可取得十七公頃土地。

另外，擴大竹南科學園區可行性評估進入期末階段，預計今年上半年完成，縣府也同步向國家科學及技術委員會爭取列為重大建設計畫，以啟動新訂擴大都市計畫程序。

苗縣府強調，縣內水電資源豐沛，亦積極發展氫能電廠，苗栗北銜新竹科學園區，南臨中部科學園區，縣內亦有竹南科學園區及銅鑼科學園區，交通區位便捷，足具投資設廠潛力。

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