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    捷運環狀線板橋站 將新設出入口

    板橋火車站東一門將新設環狀線板橋站出入口，約十二分的轉乘時間將可縮短至五分鐘。（記者黃子暘攝）

    板橋火車站東一門將新設環狀線板橋站出入口，約十二分的轉乘時間將可縮短至五分鐘。（記者黃子暘攝）

    2025/03/15 05:30

    〔記者黃子暘、董冠怡／新北報導〕從台北捷運板南線的板橋站、高鐵板橋站、台鐵板橋站，想轉乘環狀線板橋站需步行一大段距離，不少外地乘客也容易迷路，新北市捷運工程局長李政安昨天表示，為改善環狀線與其他三鐵的轉乘動線，辦理環狀線板橋站新增出入口統包工程，昨天決標，將在板橋車站東一門新設環狀線板橋站的出入口，原本十二分的步行轉乘將大幅縮短至五分鐘，預計二○二七年完工。

    轉乘時間縮短至5分 2027年完工

    李政安指出，環狀線板橋站與台鐵、高鐵、北捷板橋站相鄰，為縮短轉乘路徑並提升服務效能，規劃在環狀線板橋站新增第二出入口，完工後將轉乘時間大幅縮短至五分鐘。

    他說，環狀線板橋站新增的出入口採用地面型式，是三層樓高的建物，搭配無障礙設施，未來啟用後，板南線轉乘環狀線可從台鐵地下一樓上到一樓，走到東一門後就能進入新的出入口，再利用電梯、電扶梯直達環狀線板橋站的月台層，預估每日約有三萬人次受益。

    另外，新北市交通局擬於桃園機場捷運線、環狀線新北產業園區站旁，打造溪北客運轉運站，昨天上網公告招商，交通局簡任技正吳政諺表示，預計規劃A、B兩塊基地，評估引進商務旅館及百貨零售商場，預計在二○三○年完工。

    吳政諺指出，溪北轉運站基地A是地上九層、地下一層，基地B是地上十層、地下三層，共規劃至少十七席的大客車月台及候車轉運站設施，以及七百多格汽車位、約一千格機車位的大型停車場。

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