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    首頁　>　生活

    3C影響幼兒發展 醫推薦共讀

    2025/03/15 05:30

    〔記者林承鴻／台北報導〕當代家長工作繁忙，常常孩子無聊、不耐煩或哭鬧就拿出手機給他們看影片，醫師指出，從小使用螢幕時間較長容易有注意力問題，情緒理解也較差，建議親子共讀繪本、圖書，透過問答與討論增加雙向互動，能提升小朋友的語言發展。

    現代小朋友使用3C狀況頻繁，台北市立聯合醫院仁愛院區小兒科主任張詠森說，在醫院也常常看到家長在小朋友哭鬧時，就是拿手機給小朋友看，以轉移注意力。張詠森表示，對部分家長來說，是讓小朋友安靜下來快速又有效的方法，但許多研究顯示，3C產品的使用會對小朋友的情緒和發展產生不良影響。

    張詠森表示，小朋友出現生氣反應或各種情緒時，要學習如何理解跟掌控情緒，例如家長要協助孩子理解現在的情緒是生氣或挫折，但當用手機轉移注意力時，小朋友就失去學習的機會。張詠森指出，二歲以前使用螢幕時間長，會影響語言發展、溝通能力、認知發展，針對再大一點的孩子，更會影響整體發展與情緒行為，甚至可能與過動症或學習障礙有關，影響層面廣大。

    各國研究也指出，使用螢幕時間越長，較容易有專注力問題，需要較多聲光刺激才能吸引小朋友注意力，若沒有這些刺激，相對無法集中精神。張詠森建議二歲以下孩子盡量不要使用3C產品，二歲以上一天不要超過一個小時，一次不要超過卅分鐘。

    張詠森建議多「親子共讀」，家長除了唸書本內容，也會跟孩子有一些互動、問答，或討論書本的內容，對小朋友的語言發展或大腦發育都非常重要，也能學習人跟人之間的互動。親子共讀不限年齡，六個月以上的嬰兒可以坐得比較挺時，就可以抱在腿上一起共讀，而對六個月前的嬰兒，也可以把書本拿著給他看，一歲開始會說一些話後，就可以多一些問答，增加互動。

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