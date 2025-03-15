房屋稅優惠稅率倒數 台東湧遷戶籍人潮

房屋稅新制的戶籍基準日3月24日即將屆期，台東戶政事務所辦遷籍人口大增，提醒民眾善用網路預約。（記者黃明堂攝）

2025/03/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕房屋稅新制已於去年七月一日實施，台東縣有四千多戶必須在三月廿四日前辦妥戶籍登記，才能繼續適用自住住家用稅率，因期限將至，戶政事務所每天都有大量遷戶籍人口，以避免被開徵與自住適用稅率相差二到四倍的房屋稅。

自住優惠稅率 相差至少2倍

台東縣稅務局表示，房屋稅新制規定，自住房屋除了「本人、配偶及未成年子女」限全國三戶，還必須「本人、配偶或直系親屬設有戶籍」，如果未設戶籍將被核定為非自住的房屋，而且依全國歸戶的總戶數按非自住住家的不同稅率級距課稅，最高稅率為四．八％。

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稅務局說明，全國單一自住房屋，是指房屋所有人或以土地設定地上權之房屋使用權人本人、配偶及未成年子女於全國僅持有一戶房屋，無出租或供營業使用情形，及供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，並於該屋辦竣戶籍登記，且房屋現值在一定金額以下者，房屋稅率一％，若房屋現值超過該金額，則按自住用稅率一．二％課徵。

稅務局進一步說明，自住房屋須有本人、配偶或直系親屬辦竣戶籍登記，且要在今年三月廿四日以前，辦妥戶籍登記才符合自住住家用稅率規定。該局從去年開始已逐一寄發輔導通知書，請收到通知書民眾記得依限完成戶籍遷入，如未辦竣戶籍登記的自住房屋，將改按非自住住家用稅率二．六到四．八％課徵房屋稅，與自住適用稅率相差二到四倍，請提早做好節稅規劃，以維護自身權益。

善用網路預約 節省排隊時間

因設籍基準日即將屆期，為了避免荷包大縮水，戶政事務所辦理遷戶口的民眾大增，抽號碼牌後要等數十分鐘才能排到，戶政所提醒民眾善用網路預約，以節省時間。

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