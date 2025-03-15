非法假牙 女控害流產12次

立委劉建國、林月琴等人，昨日與中華民國牙體技術師公會全國聯合會共同舉行「全台假牙一半竟是非法？！你可能不小心用到淘寶貨，長期配戴恐提高致癌、畸胎流產機率」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2025/03/15 05:30

全台恐有半數假牙、矯正牙套違法流竄

〔記者李文馨、邱芷柔／台北報導〕知名隱形牙套「Zenyum綻雅」日前遭控訴違法輸入非核准的中國製牙套成品，另有受害者昨控訴因非法假牙問題引發甲狀腺功能異常，甚至流產十二次。牙技師全聯會揭露，全台恐有半數假牙、矯正牙套非法流竄。食品藥物管理署則強調，所有假牙材料、牙科樹脂、牙冠等皆屬醫療器材，進口前須取得許可證。

全瓷卻含金屬 致甲狀腺功能異常

非法假牙受害者小林表示，她對金屬有重度過敏反應，曾在高中三年級時訂製假牙要求全瓷，結果配戴後陸續有氣喘、心悸胸悶、頭痛眩暈等狀況，後來甲狀腺功能開始異常，之後更被宣告不孕，五年多前才發現原來是假牙內含金屬，她截至今年二月已流產十二次。

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牙技師全聯會理事長林慶茂表示，全台約有五成的假牙可能來自非法來源，暴露台灣醫療器材監管上的漏洞。他指出，目前台灣有七三○五家合格牙醫診所，但合格的牙體技術所僅一○六三間，比例嚴重失衡，之所以能應付目前的市場，是因為很多牙技所是非法的。

食藥署副署長王德原表示，去年十一月已通知各大電商平台加強巡查，一旦發現違規商品，須立即下架。他補充，食藥署也通知海關強化邊境管制，針對如淘寶等海外網站販售違法醫材情況，將聯合相關單位進行查處。

此外，為防止非法醫材流入牙醫診所與牙技所，食藥署也與衛福部口腔健康司聯手，並於去年十二月通知牙醫師全聯會，要求全台牙醫師務必使用合格醫材，保障患者安全。

食藥署：牙醫師應嚴格把關

根據「醫療器材管理法」第六十二條，未經核准或登錄擅自製造、輸入、販售或供應醫療器材者，最高可處三年以下有期徒刑、拘役，並併科最高一千萬元罰金，若明知醫材違規仍販售或供應，同樣將面臨重罰。

針對客製化醫材，王德原說明，相關規範已於去年訂定，此類醫材須經醫師專業評估後，委託合法製造商生產，避免非法產品流入市場。他強調，牙醫師在使用過程中也應嚴格把關，呼籲民眾選擇合格診所。

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