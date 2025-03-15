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    首頁　>　生活

    公立、非營利幼兒園 4/16線上報名

    2025/03/15 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市一一四學年度公立及非營利幼兒園，即日起公告招生簡章，四月十六日開放線上報名，招生對象為年滿二歲至就讀國小學前適齡幼兒（二○一九年九月二日至二○二三年九月一日期間出生），招生作業採二階段辦理，以線上、現場雙軌進行，家長每階段可依志願序登記兩間幼兒園，招生名額四月七日起在「桃園市公立及非營利幼兒園招生網」（https://kids.shlps.tyc.edu.tw/）公告。

    市府教育局幼兒教育科長余黛佳表示，桃市公立及非營利幼兒園共有二六六園、八○八班，配合教育部調降師生比政策，該局正盤整招生名額，預定四月七日公布。

    這次招生作業第一階段，於四月十六日上午八點卅分至四月十八日中午十二點卅分開放報名，超額則公開抽籤。

    如有餘額，則進入第二階段招生，四月廿三日上午八點卅分至四月廿五日中午十二點卅分，各階段於登記報名結束當晚十點前公告錄取名單。

    為保障幼兒入園權益，家長務必於公告錄取名單後，至招生網站或登記園所報到，請家長多加利用招生網完成報名登記及報到功能，以避免現場奔波。

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