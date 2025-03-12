春燕鳥糞危害 潮州電線增護套

家燕大軍再現屏東的天空。（記者陳彥廷攝）

2025/03/12 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕數以萬計的春燕族群停棲在屏南地區電線上，大量鳥糞影響環境衛生及路過人車，也容易造成電線短路，台電最近在鳥糞危害十分嚴重的潮州鎮，進行電線加裝黃色保護管套工程，希能減輕當地民眾的困擾。

這兩年燕群來來去去，潮州鎮及周邊鄉鎮都是度冬棲息地，潮州鎮建基圓環旁的電線吸引數以萬計燕群停棲，大量排遺從天而降，直接落在地面及路邊的車輛，「鳥糞彈襲」污染環境引發關注。

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時值春季，春燕開始飛來，再度聚集於潮州鎮建基圓環的電線上，如雪花般落下的鳥糞一再重演，地面滿是污穢，讓附近餐飲業者叫苦連天，台電獲訊後，著手為當地電線加裝黃色保護套。

台電指出，電線轉角十字交岔處若有鳥類築巢，容易因巢內的尖銳物或金屬導致電線裸露引起短路，鳥糞若滴在電線覆皮上實無太大影響，最主要還是觀感不佳，並影響環境衛生，電線短路原因，主要還是鳥獸碰觸引起居多。

國立屏東科技大學特聘研究員孫元勳建議，家燕每年棲息地不一定相同，正值日、韓家燕群春季過境期，台電可參考於市郊民居較少處設立假電桿及電線，吸引燕群停棲，減少在人口密集區停棲對民眾造成的困擾。

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