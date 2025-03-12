《高雄》總舖師掌鼎「宋江大宴」 即起開放訂桌

2025/03/12 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄內門宋江陣將於三月廿八日至四月六日在內門順賢宮登場，秒殺的「宋江大宴」由內門在地總舖師湯富隆掌鼎，共五天開桌，即日起開放預訂，每桌一萬二千元。

高市觀光局長高閔琳、內門順賢宮董事長黃文正、總舖師湯富隆，昨天到台北市宣傳宋江陣活動，今年創意宋江陣頭大賽隊伍吸引來自新北、桃園、彰化、雲林、台南、高雄等共十一組報名，總獎金高達二一六萬。

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高閔琳表示，內門宋江陣融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理，迄今已舉辦廿五年，將於三月廿八日晚間開幕，由順賢宮遵循古禮以「青刀巷」陣式列隊迎賓，並策畫煙火秀。

內門順賢宮董事長黃文正說，為期七天的宋江陣系列活動精采，除了吃辦桌、看比賽，還有文史導覽遊程。

掌鼎總舖師湯富隆「阿隆師」也說，市府推動內門總舖師辦桌，推廣台灣料理，帶動地方產業發展，除讓年輕人願意留鄉耕耘，也能將好滋味一代傳一代。

搶手的「宋江大宴」由湯富隆掌鼎，傳承一甲子具濃濃台灣味手路菜，將於三月廿九、卅、四月三、四、五日共五天，每晚開桌，即日起開放預訂，電洽07-6673305。

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