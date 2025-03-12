為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《高雄》總舖師掌鼎「宋江大宴」 即起開放訂桌

    2025/03/12 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄內門宋江陣將於三月廿八日至四月六日在內門順賢宮登場，秒殺的「宋江大宴」由內門在地總舖師湯富隆掌鼎，共五天開桌，即日起開放預訂，每桌一萬二千元。

    高市觀光局長高閔琳、內門順賢宮董事長黃文正、總舖師湯富隆，昨天到台北市宣傳宋江陣活動，今年創意宋江陣頭大賽隊伍吸引來自新北、桃園、彰化、雲林、台南、高雄等共十一組報名，總獎金高達二一六萬。

    高閔琳表示，內門宋江陣融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理，迄今已舉辦廿五年，將於三月廿八日晚間開幕，由順賢宮遵循古禮以「青刀巷」陣式列隊迎賓，並策畫煙火秀。

    內門順賢宮董事長黃文正說，為期七天的宋江陣系列活動精采，除了吃辦桌、看比賽，還有文史導覽遊程。

    掌鼎總舖師湯富隆「阿隆師」也說，市府推動內門總舖師辦桌，推廣台灣料理，帶動地方產業發展，除讓年輕人願意留鄉耕耘，也能將好滋味一代傳一代。

    搶手的「宋江大宴」由湯富隆掌鼎，傳承一甲子具濃濃台灣味手路菜，將於三月廿九、卅、四月三、四、五日共五天，每晚開桌，即日起開放預訂，電洽07-6673305。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播