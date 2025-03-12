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    《高雄》演唱會助攻 高捷去年盈餘7千萬

    高捷去年盈餘粗估約7千萬元，圖為紅線R17世運站演唱會後疏運人潮。（記者王榮祥攝）

    高捷去年盈餘粗估約7千萬元，圖為紅線R17世運站演唱會後疏運人潮。（記者王榮祥攝）

    2025/03/12 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運公司初估去年盈餘近七千萬元，走出長達四年的疫情陰霾。高捷董事長楊岳崑分析，除了乘客逐漸回穩，很大原因與市府規畫許多大型活動及演唱會經濟，全面帶動人流與商機有關。

    走出4年的新冠疫情陰霾

    高雄捷運紅線與岡山路竹延伸線營運路段全長廿九．七六公里、共廿五站，橘線十四．四公里、共十四站。高捷通車後，因運量不足、長期虧損，直到二○一七年首度由虧轉盈，連三年賺錢並為員工加薪，二○一九年每日平均運量達十七．八萬人次。不料，二○二○年受新冠疫情衝擊，平均日運量剩十三．二萬人次，當年也由盈轉虧約一億元。

    疫情解封後，高捷開始努力衝刺，除配合政策推出各項優惠措施，並持續在勞務收入、附屬事業上多有斬獲，其中動漫系列活動、地下商場、及蜜柑站長IP的經營，成功打造高捷品牌。

    載客人數、客運收入雙創歷史新高

    交通部統計，高捷去年載客人數超過七千八百萬人次（含輕軌），客運收入突破十八億元，雙雙創下歷史新高；去年平均每日運量約十七萬八千餘人次，較前年十五萬六千餘人次成長一成五，與二○一九年日均運量相近。

    高捷高層透露，去年運輸本業加附屬事業總營收，扣掉成本支出後約有七千萬元盈餘，終於走出疫情陰霾；董事長楊岳崑認為，除高捷努力衝刺營運，去年好成績也與市府規劃許多成功的大型活動、與演唱會經濟有關，感謝各界相挺，高捷會繼續努力。

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