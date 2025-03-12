為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    《新聞分析》議事攻防 藍綠高下立見

    2025/03/12 05:30

    記者唐在馨／特稿

    台中市議會昨天起召開臨時會，原本民進黨團要提三個臨時動議，結果只通過一個就被議長「一錘終止」，導致不論是二官員涉案辭職或是男大生遭酒駕撞死，都無法在本會期討論，雖然議會有議事規則要尊重，但本屆黨團新手上路，看來戰力磨合待加強。

    台中市議會生態一向藍大於綠，加上市長盧秀燕二屆市長選票都大贏，綠營黨團要有所表現本就不易，但本屆黨團原本並非市長選舉年看來並無重大政治責任，但碰到大罷免潮，再加上盧秀燕政治動作頻頻，日前還和黃國昌合體狠酸民進黨執政中央一頓，綠營議會的表現也就因此更動見觀瞻。

    以今天即將進行的專案來看，例如新光氣爆，又或是藍白刪中央預算對市府的影響，以及捷運等議題，都是對市政的監督，但由於日前市府交出的專案，黨團透過政黨協商「力爭」加入的盧秀燕赴日考察報告，市府寫了二十八頁，但中央極力想要論述的中央預算案對地方的影響，市府只寫了五頁，藍綠攻防市府「擅長」那個題目，想要「閃躲」那個題目，已不言可喻。

    而想要因應時事，提出酒駕以及官員風紀的專案報告，則直接被封殺，只見國民黨幹部高聲阻止綠營發言，綠營黨團幹部則連趨前表態都沒有，兩者攻防恐已高下立見，黨團新手上路，恐怕戰力仍有待加強。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播