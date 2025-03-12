《新聞分析》議事攻防 藍綠高下立見

2025/03/12 05:30

記者唐在馨／特稿

台中市議會昨天起召開臨時會，原本民進黨團要提三個臨時動議，結果只通過一個就被議長「一錘終止」，導致不論是二官員涉案辭職或是男大生遭酒駕撞死，都無法在本會期討論，雖然議會有議事規則要尊重，但本屆黨團新手上路，看來戰力磨合待加強。

台中市議會生態一向藍大於綠，加上市長盧秀燕二屆市長選票都大贏，綠營黨團要有所表現本就不易，但本屆黨團原本並非市長選舉年看來並無重大政治責任，但碰到大罷免潮，再加上盧秀燕政治動作頻頻，日前還和黃國昌合體狠酸民進黨執政中央一頓，綠營議會的表現也就因此更動見觀瞻。

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以今天即將進行的專案來看，例如新光氣爆，又或是藍白刪中央預算對市府的影響，以及捷運等議題，都是對市政的監督，但由於日前市府交出的專案，黨團透過政黨協商「力爭」加入的盧秀燕赴日考察報告，市府寫了二十八頁，但中央極力想要論述的中央預算案對地方的影響，市府只寫了五頁，藍綠攻防市府「擅長」那個題目，想要「閃躲」那個題目，已不言可喻。

而想要因應時事，提出酒駕以及官員風紀的專案報告，則直接被封殺，只見國民黨幹部高聲阻止綠營發言，綠營黨團幹部則連趨前表態都沒有，兩者攻防恐已高下立見，黨團新手上路，恐怕戰力仍有待加強。

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