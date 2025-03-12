白蘿蔔市價慘跌 北斗一農田免費拔

北斗鎮一處蘿蔔田開放免費拔取，有民眾約三五好友一起來拔，滿載而歸。（記者陳冠備攝）

2025/03/12 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮中寮里三號路旁一塊農田，近日開滿白色花海，仔細一看竟然是白蘿蔔開花了！原來目前白蘿蔔市價慘跌，每公斤只剩七元，農民不堪運費成本，只好棄收，昨日一早乾脆開放免費拔取，吸引上百鄉親到場，更有人拿著大布袋，開著小貨車來撿便宜。

中寮里三號路旁 上百鄉親開心撿便宜

這次冬天寒流多，去年十二月彰化溪湖果菜市場，白蘿蔔每公斤拍賣價最高價可來到廿四．五元，但年後至今價格只剩每公斤七元，包裝加運費至拍賣也不符成本，有農民見狀，決定忍痛耕除。農民表示，這一年冬天寒流多，火鍋生意大漲，白蘿蔔需求量增，去年價格還不錯，於是趁年前翻田播種，預計三月初採收，未料年後白蘿蔔價格大跌，每公斤剩不到十元，盤商都不願來收購，只好延期採收，但目前都放到開花了，只能耕除。

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農民說，今年氣候佳，這些白蘿蔔長得肥美，全區至少超過五○○○條蘿蔔，每條重達超過一台斤，實在不忍心血白費，決定開放免費自拔。

一位張姓民眾表示，聽到有免費的白蘿蔔，特地找來公司同事一起來採，幾乎塞滿了兩台車後車廂，要拿回去給社區共餐使用。附近鄰居說，這位農民今年首次種白蘿蔔，沒想到遇到市場崩盤，血本無歸乾脆開放免費自拔，讓鄰居都能開心撿便宜， 採了兩大袋，要拿回去醃蘿蔔乾。

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