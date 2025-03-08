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    打造新路網 嘉市牛稠溪環快東段拓寬

    嘉市牛稠溪環快東段聯絡道拓寬工程啟動。（記者王善嬿攝）

    嘉市牛稠溪環快東段聯絡道拓寬工程啟動。（記者王善嬿攝）

    2025/03/08 05:30

    優化台林橋至盧山橋防汛道路 提供台一線通往國三便捷區域交通

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市「牛稠溪環快（北橫）—東段先期聯絡道（台林橋至盧山橋）防汛道路優化工程，昨舉行開工祈福儀式，市府將在台林橋至盧山橋長約二．四七七公里的防汛道施作道路拓寬、排水、照明、植栽等工程，經費共五六○○萬元，預計今年十月竣工。

    連結百貨商業、醫療院所、工業區

    市府工務處表示，此案為嘉義市十大旗艦計畫的生活新路網—三橫三縱三環計畫，完工後串聯至工業街，可提供台一線省道通往國道三號高速公路便捷的區域交通，紓解嘉義市嘉北地區穿越車流，連結周遭百貨商業、醫療院所、後湖工業區等節點；沿線路段種植大花紫薇、小葉欖仁及藍花楹，部分路段缺株，經農業部林業試驗所嘉義研究中心建議，將補植魚木，四月花季時可與圓林仔油桐花相互呼應。

    河川地規劃10公尺雙車道 增設路燈

    市長黃敏惠表示，市府進行牛稠溪環快東段先期聯絡道工程，將原水利署的防汛道路整合為兼具防汛、交通與生活機能的重要幹道；從台林橋到盧山橋，逐步改善基礎建設，拓寬優化防汛道路，與水利署第五河川分署合作，利用河川公地規劃十公尺雙車道，拓寬道路，設置照明路燈，提升夜間行車安全。

    市府工務處長蘇文崎說，市議會最初核定七五○○萬元預算，市府以五六○○萬元完成規劃，優化後可解決現有道路狹窄不便、行車安全問題，並規劃採用LED路燈照明、飛灰爐石取代部分混凝土、擋土牆段採用加勁擋土牆等節能減碳及維護生態的設計。

    黃敏惠說，行政院打造「大南方新矽谷」的半導體S廊帶，希望中央正視嘉義地區交通建設需求，支持嘉義市輕軌建設。

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