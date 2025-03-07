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    台中巨蛋延宕 民進黨：主因盧選址未定

    台中巨蛋去年動工，今年將招商。圖為完工模擬圖。（市府提供）

    台中巨蛋去年動工，今年將招商。圖為完工模擬圖。（市府提供）

    2025/03/07 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕市長盧秀燕五日會見民眾黨主席黃國昌，宣稱台中巨蛋預算一百億元，都是中市府自籌，但內裝需要預算，希望黃國昌協助向中央爭取；對此，綠營痛批台中巨蛋的延宕不是經費，而是盧秀燕選址未定及工程延宕，盧玩弄兩面手法，一邊拿補助一邊抱怨，還放任自家立委在立院凍結刪除台中市預算；對此，運動局表示，台中巨蛋建設經費近百億，確實全由台中市庫分年支應。

    民進黨議會黨團總召王立任痛批，台中巨蛋工程延宕，主因不是經費，原因在於市長盧秀燕一再變更地點，才讓興建期程一再延宕，他請盧市府要清楚，工程延宕是市府自己造成。

    同黨議員黃守達表示，盧市府蓋巨蛋拖拖拉拉，先是一上任就更改巨蛋選址，標案又歷經八次流標，完工時間一延再延，執行力差，還不斷想把焦點推給中央未補助，同一招到底要用幾次？

    他說，中央前瞻計畫補助台中市府足球園區五億元，其他來自中央的各項大小補助，更是不在話下，盧市長不該玩弄兩面手法，一邊拿補助一邊抱怨，還放任自家立委在立院凍刪台中市預算，實在可惡。

    同黨議員陳雅惠也說，台中巨蛋去年三月才動工，當時預計在二○二七年完工，盧去年在市議會又說延宕至二○三○年興建完成，如此效率，就算拿到補助，恐無能力執行。

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