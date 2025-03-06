推動台日EPA／日本30月齡以上牛肉 擬開放進口

食藥署預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，取消「僅限三十月齡以下牛隻」的限制，預告期六十天。 （記者邱芷柔攝）

2025/03/06 05:30

〔記者鍾麗華、邱芷柔、林志怡／台北報導〕衛福部四日預告日本三十個月齡以上的牛肉可開放進口，不過，頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟仍不得輸入；衛福部預告同日，外交部證實，台灣正積極推動與日本簽署經濟夥伴協議（EPA），若能順利簽署，有助進一步提升雙邊經貿合作關係。

不過消基會執行董事吳榮達表示，衛福部預告並未說明背景和原因，如果與貿易協定有關，「不能為了外交，犧牲國民健康安全。」

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頭骨、絞肉、內臟等仍不得輸入

台灣二○○三年禁止狂牛症疫區國家輸入牛肉，隨著疫情可控，二○二一年一月一日起，衛福部已經開放全牛齡美牛進口，二○二三年六月也開放加拿大全牛齡牛肉進口。

食藥署昨指出，已預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，若順利通過，日本將成為繼美國、加拿大之後，第三個獲准輸台全牛齡牛肉的國家。

草案預告期60天 開放時程未定

食藥署副署長林金富說，日方在二○一九年即提出全牛齡開放申請，經過書面審查、實地查核及專家會議後，食藥署確認食用日本牛肉風險低。世界動物衛生組織（WOAH）將美、加、日列為「風險可忽略」的最高安全等級。此次草案預告期為六十天，未預設確切實施時程。台灣對全牛齡牛肉進口採被動審查，僅在該國提出申請後才啟動評估程序。

事實上，日台交流協會專務理事花木出一月即向我駐日代表李逸洋爭取三十個月齡以上日本牛肉進口台灣。

根據統計，去年進口台灣的牛肉，美國排名第一，約六萬公噸（占卅九％），其次依序為巴拉圭三萬五八四三公噸（占廿三％）、澳洲三萬四一二三公噸（占廿二％），日本為二○八六公噸，僅佔一．三四％。

外交部表示，日本是台灣的第三大貿易夥伴，我國則是日本第四大貿易夥伴，二○二四年台日雙邊貿易總額高達七二二．九億美元，兩國若能簽署EPA，將有助解決日益複雜的貿易問題，提升雙邊經貿合作關係，對雙方都有利。

消基會：「疑慮非常大」

吳榮達則認為，狂牛病通常發生在五歲以上的牛隻，潛伏期可長達十年，因此過去有卅個月以下月齡才可進口之限制。日本自二○○一年迄今累計有十例狂牛症病例，對這次開放卅個月以上月齡牛肉進口，「我們有非常大的疑慮」，消基會反對。

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