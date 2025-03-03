台東熱氣球嘉年華 無人機+光雕秀新亮點

台東縣府宣佈今年熱氣球相關活動訊息，並將揭曉新球。（台東縣府提供）

2025/03/03 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕「二○二五台灣國際熱氣球嘉年華」將從七月五日至八月二十一日，預計於七月五日清晨首航、揭開序幕。為了讓旅客提前規劃行程，台東縣政府昨天公布八場熱氣球光雕音樂會時間與地點，三月三十日於台東縣立體育場辦理熱氣球全國記者會，揭曉今年新加入的熱氣球家族成員，還有六百台無人機展演。

台東縣政府表示，台灣國際熱氣球嘉年華邁入第十五周年，今年光雕音樂會除延續往年經典風格，同時搭配全新主題。七月六日舉辦開幕光雕音樂會後，每週四舉辦連續七場光雕音樂會，其中池上大波池與台東市國際地標的光雕音樂會，結合星空及夢幻燈光，太麻里曙光園區音樂會融合晨曦日出與音樂；鹿野高台「熱氣球×無人機×煙火」則結合光雕秀與表演團體展演。

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台東縣政府說明，歷年熱氣球活動以每天不間斷方式進行展演，今年團隊為了完善光雕音樂會前置作業，每週二為公休日；現場造型熱氣球展演及繫留活動，每天分別為上午場、早上五點三十分至七點，以及下午場、傍晚五點至六點三十分，幾乎場場多有無人機搭配煙火，活動詳情及最新消息請見官方網站。

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