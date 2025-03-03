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    西螺一公頃番茄園 開放千人採果

    西螺太和生產合作社舉辦「喜番生活節」，開放1公頃番茄園讓民眾採摘。（記者李文德攝）

    西螺太和生產合作社舉辦「喜番生活節」，開放1公頃番茄園讓民眾採摘。（記者李文德攝）

    2025/03/03 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣為牛番茄產地重鎮，種植面積逾四百公頃，正值產季，國內最大的牛番茄供應商西螺太和果菜生產合作社（展鮮農產生技公司）昨舉辦第二屆「喜番生活節」，吸引逾千位民眾在一公頃田園採摘番茄，大家開心地說「收穫滿滿」。

    縣府農業處指出，牛番茄產季為每年十一月至隔年四月。去年受到接連颱風影響，導致牛番茄每公斤價格破百元，目前正值產季，價格每公斤約卅元左右，價格及供應量都趨於穩定。

    「喜番生活節」昨登場，現場有卅攤特色市集、番茄闖關遊戲、DIY手作外，重頭戲一公頃番茄園、約一五○公噸牛番茄供民眾採果，每人僅五十元場地維護費便可入園採摘。

    西螺太和果菜生產合作社總經理鍾宇軒說，合作社契作牛番茄總面積達八十五公頃，年產量逾八千公噸，兩年前透過農業部輔導導入冷鏈技術，延長牛番茄保鮮期至兩年，未來將持續擴大契作。

    農業部農業輔導司長陳俊言說，冷鏈加工技術導入可將牛番茄保鮮期拉長，將協助加強銷售通路，讓農民有更多收入，也鼓勵農民參與契作，持續朝國外市場發展，讓農民獲得更多收益。

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