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    新北「萬金杜鵑」開跑 展22種珍稀品種

    新北市長侯友宜（右二）觀賞杜鵑美術館各種杜鵑花品種。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（右二）觀賞杜鵑美術館各種杜鵑花品種。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/02 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市推動「萬金杜鵑」品牌，今年首度舉辦杜鵑景觀園藝競賽，在金山與萬里兩地打造雙展區，展出十三組精緻杜鵑花藝作品，並有珍稀品種，展期自即日起至三月卅日，同時也開放萬金杜鵑攝影比賽取景，邀攝影愛好者捕捉杜鵑最美時刻。

    金山展區 打造杜鵑美術館

    市長侯友宜指出，萬里、金山地區是全台最大的杜鵑產地，年產量達六百萬株。市府多年來推廣「萬金杜鵑」，已榮獲十項國際大獎。今年規劃萬金雙展區，共展出十三組精緻杜鵑花藝作品。其中，金山展區更打造「杜鵑美術館」，展出廿二種珍稀品種，包括由花農柳枝芳培育近十年的新品種杜鵑。

    柳枝芳也分享育種過程的趣事與挑戰，「杜鵑花的雜交充滿驚喜，有時候兩個品種的配對結果完全出乎意料，這就是育種的樂趣。」

    另外，今年首次舉辦杜鵑景觀園藝競賽，吸引眾多園藝愛好者參與，最終由「浪花花藝」團隊的作品《門前》奪冠。創作者陳艾琳表示，設計靈感來自童年的老家庭院，與花農游金和攜手，以六種杜鵑花巧妙搭配木門與老甕，重現記憶中的庭院景色，並透過作品喚起人們對家園的溫暖回憶。

    農業局長諶錫輝表示，花展期間每逢例假日，金山展區將有街頭藝人音樂表演、小農市集，及品牌皮雕、手作盆花、植物染等手作體驗活動。現場還提供拍照打卡送限量「萬金杜鵑品牌美植袋」等好康活動，在地四十家店家也響應，提供各式優惠。

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