卓揆提修法 減輕育兒壓力 育嬰留停津貼增為7月 年底前提出

為減輕育兒壓力，行政院長卓榮泰指示育嬰留停津貼修法增為七個月，官員透露，修法期程可能落在年底之前。（資料照）

2025/03/01 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕為減輕育兒家庭撫育及經濟壓力，行政院長卓榮泰日前在立法院施政報告時指出，將研議修正「就業保險法」、「公教人員保險法」及「軍人保險條例」，讓領滿六個月育嬰留職停薪津貼的雙親，再增加各一個月津貼。官員指出，預計今年提出修法，也考量以「日」為單位的彈性育嬰假上路後，修法改按比例請領。

卓揆去年十月底主持經發會，即要求今年針對育嬰留停津貼修法增至七個月，勞工與軍公教一體適用，不過，相關修法尚未送到政院。

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官員透露，修法期程可能落在年底之前，本會期來不及提出。以「就保法」為例，除修正給付標準與期間外，還要一併考量彈性育嬰留停津貼發放的計算問題，勞動部去年五月已推動試辦，開放以「日」做為育嬰假最小單位，目前正評估成效。

維持彈性育嬰假或增有薪假 待討論

官員強調，未來修法是維持彈性育嬰假，還是增訂有薪的「彈性親職假」或是「家庭照顧假」，尚待討論，「假別的部分要先處理，才會討論津貼計算的部分」。津貼發放涉及經費，就保基金去年底餘額為一七五六億元，也會審慎評估。

二○二一年七月起政府加發廿％補助，讓育嬰留停津貼可領到八成薪，申請勞工從二○二一年的八萬二四○九人，增加至二○二四年的九萬三五八七人，成長十三．六％；二○二二年起放寬父母可同時申請，至去年底已有逾三萬名父母同時請領，較放寬前大增五十三％。

以父母平均月投保薪資均為三萬八二○○元試算，每月兩人各可領三萬五六○元，每月共可領六萬一一二○元，六個月合計可領卅六萬六七二○元，增至七個月後共可領四十二萬七八四○元。

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