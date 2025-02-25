《屏東》伴手禮熱賣 王船文化館再推聯名商品

屏東縣王船文化館啟用後吸引參觀人潮。（資料照，屏東縣府提供）

2025/02/25 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣王船文化館去年底開館後，以豐富的館藏展品吸引一波波參觀人潮，帶動文創伴手禮熱賣，繼熱銷千瓶的櫻花蝦與鮪魚口味爆米花後，更與乖乖合作推出限定聯名商品，吃乖乖「消災解『餓』」，俏皮吸睛。

屏東縣政府文化處表示，王船文化館呈現獨有的王爺信仰與王船文化，吸引各地民眾慕名造訪，營運以來備受各界肯定。本月起每月最後一個週日推出「縣民日」，前天首場「縣民日」，湧入許多民眾攜家帶眷參觀。

請繼續往下閱讀...

王船文化館吸引一波波人氣，館內文創商品也廣受民眾青睞，與大頭叔叔合作的「滿載爆喜」櫻花蝦、「廣添有魚」鮪魚爆米花，結合東港在地特色口味讓人愈吃愈涮嘴，成了超人氣伴手禮，已熱銷千瓶。

另與休閒零嘴老字號乖乖合作聯名的「消災解『餓』」五香乖乖，包裝以經典王船視覺呈現，搭配另一款福汽彈珠汽水更是最佳組合，讓遊客在感受王船文化魅力的同時，也能帶回兼具美味與祝福的特色伴手禮。

屏縣府文化處表示，配合每月一次的「縣民日」，館內誠品書店東港王船限定店及餐飲同步推出優惠方案；此外，三月起每月首週日下午兩點在大廳推出鎮海風帆沙龍音樂會，盼透過各種型態的演出，為在地注入多元藝文氣息，更多活動詳情可查詢「屏東縣王船文化館」官方網站及粉絲專頁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法