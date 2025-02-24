鹽埕國中發明展奪金 將赴日挑戰世界賽

鹽埕國中勇奪「世界青少年發明展」一金一銀二銅五佳作，將代表台灣前進日本大阪。 （鹽埕國中提供）

2025/02/24 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄鹽埕國中在二○二五「IEYI世界青少年發明展」中大放異彩，勇奪一金一銀二銅五佳作，成為高雄市國中入圍最多的學校；今年八月，學生將代表台灣前往日本大阪參加世界賽，與來自世界各國的青年發明家一同競技交流，挑戰更高的發明展舞台。

二○二五「IEYI世界青少年發明展」日前在台灣師範大學舉行，全國吸引超過一四○○名青少年，送出六○四件發明作品與一二七件繪圖作品入圍複審，競爭激烈，涵蓋災害應變、綠能科技、便利生活等十一大領域。

請繼續往下閱讀...

鹽埕國中以「智能潛語言翻譯」奪下教育類組金牌，也獲得「你好中文-Nicaragua企業贊助教育學習特別獎」，今年八月將代表台灣前往日本大阪參加世界賽，另作品「智能排氣管防護罩」也獲奪便利生活類組銀牌，「身障者NFC智能輔助貼紙」作品，同時拿到「便利生活類」組的銅牌。

校長蔡月梅說，獲獎作品展現學生們從日常生活中發掘問題，透過不斷實驗與改良，將創意構想轉化為可行發明，特別是獲得金牌與國際特別獎的「智能潛語言翻譯」，由一年級蘇宥任、顏喬欣與王奕勝團隊開發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法