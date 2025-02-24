屏縣監視器故障率高 兩年內汰換

屏東街頭道路的監視器故障率高，影響民眾權益。 （記者葉永騫攝）

2025/02/24 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕高雄市碎屍案因為公有監視器狀況差，調不到畫面，引發議論。屏東縣警局表示，屏縣監視器妥善率達到八成，但民眾質疑故障率很高，屏東縣長周春米已要求屏東警方在二年內全面汰舊換新，以強化治安，維護民眾生命財產安全。

高雄發生碎屍案後，警方調閱公有監視器發現故障嚴重、狀況不佳，只能尋求民眾商家監視畫面支援，引發批評。縣長周春米已指示縣警局要在二年內完成錄影監視系統全面汰舊換新，縣警局已通報所有警分局進行清查回報，開始進行相關的作業。

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颱風、車禍撞毀 監視器狀況差

縣警局表示，屏東縣警方設有四千八百一十七支監視器，妥善率達到八成，每年編列一千五百萬元汰舊換新，維修費用另編列八百二十五萬元，而監視器損壞原因多為氣候影響，包括颱風、雷雨、長期烈陽曝曬等因素。去年光是颱風來襲就壞了三百多部的監視器，而人為方面，則多是車禍直接撞毀或是配合道路工程施工後造成無法維修。

縣警局保安科長韓光龍指出，公有監視器除了警方外，鄉鎮市公所、村里也會設立，大部分由當地派出所管理，警方的監視器故障時會通報給警分局再上報給縣警局報修，鄉鎮市公所及村里的監視器因為維修問題故障率較高，所以會發生故障調不到畫面的情況，常得借用民眾的監視器。

縣長周春米為了讓屏東的監視器發揮效益，在一一二年已編列了四千多萬元汰舊換新，今、明兩年再指示全面汰舊換新，五年以上的監視器都列入檢討，八年以上的監視器故障後就直接汰換不維修。

對於屏東縣監視器情況，民眾反映設置太少，常在發生車禍後警方調不到監視器畫面，而故障監視器報修後時間很長，質疑屏縣的公有監視器可能與高雄市一樣，妥善率恐怕沒有那麼高，希望警方應該好好檢視，以免發生狀況後沒有畫面。

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