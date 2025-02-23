專家：分級醫療 健保改革核心

台北政經學院基金會、台灣研究基金會、台灣健康保險學會及台大公共衛生學院一連兩天舉辦「健保30 永續研討會」，邀集政府部門與專家學者共同對話，探討健保改革方案。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/23 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕全民健保自一九九五年實施以來進入關鍵改革階段，專家一致認為，分級醫療是改革核心之一，健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻回憶，健保初期原計畫延續公保的分級轉診制度，但遭全台醫學中心院長強烈反對，政府迫於壓力取消政策，如今急診壅塞、醫護流失，與當年未落實分級醫療息息相關，亟待改革。

30年前健保上路 迫於壓力未實施

台北政經學院基金會、台灣研究基金會、台灣健康保險學會及台大公共衛生學院一連兩天舉辦「健保三○永續研討會」，邀集政府部門與專家學者探討改革方案。

請繼續往下閱讀...

台灣社區醫院協會理事長朱益宏疾呼，大醫院不願放手輕症病患，衝擊區域醫院，自健保實施以來，區域醫院數量由五六八家減少至三五二家，分級醫療亟待強化。

健保署署長石崇良提到，區域醫院門診占比達五十六％，而醫學中心為五十四．五％，顯示分級醫療並未落實，此外，近十年來醫院門診就醫人次增幅達十九％，診察費增卅六％，檢驗檢查費更飆升六十五％，合理性有待檢討。今年健保推動「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，並限制醫學中心的門診占比，盼進一步落實分級醫療。

奇美醫院院長林宏榮認為，現有醫療體系缺乏區域整合，醫療院所層層分級，讓病人接受到的照顧破碎化，應讓醫學中心領導區域醫療網絡，並讓健康管理走向「論人計酬」，透過支付系統帶動醫療體系改變。

台大醫院院長吳明賢也分享，日本將病床數超過廿床的醫院劃為「病院」，少於廿床則為「一般診所」，並設有「齒科」，依規定必須支付「擇院費」、「選定療養費」，促使民眾選擇就近診療，有效落實分級，值得台灣借鑑。

促成改變 黃煌雄：須克服體制內惰性

台北政經學院基金會董事長黃煌雄直言，健保改革，必須克服利益團體壓力與體制內的惰性，展現強大的決心才能促成改變。

衛福部長邱泰源感謝專家建言，像是「區域照顧」概念，可促進社區醫師提供整體照護，讓中小型醫院發揮長照與療養功能，大型醫院則專注於急重症患者，區域協作有助健康促進與降低醫療資源消耗，並實現自然雙向轉診。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法