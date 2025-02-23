生活中學台語 嘉義中正大學台文所發起家庭共學

中正大學台文所教授江寶釵（右一）與民眾DIY金桔醬，透過活動學台語。（記者林宜樟攝）

2025/02/23 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為拯救逐漸流失的台語，文化部、嘉義縣文化觀光局辦理「嘉義縣培育台語家庭計畫」，今年起由中正大學台灣文學與創意應用研究所（簡稱台文創應所、台文所）執行，號召親子、夫妻成為台語家庭，從生活體驗學台語，以獎勵金與台語禮包鼓勵參與；前天為「世界母語日」，一連三天進行校園課程與地方走讀，透過家庭、學校及社區合作，盼讓台語在孩子生活上扎根。

執行計畫的台文所教授江寶釵說，廿多年前她曾到美國參訪，交流的台裔學者幾乎都講台語，但當時在台灣卻因部分台語用詞被污名化，講台語似乎是不入流的行為，為讓更多人瞭解台語之美，開始投入台語推廣。

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25歲以下 僅剩2成多會說台語

江寶釵表示，根據調查，台灣七十五歲以上民眾逾七成會說台語，但廿五歲以下僅兩成多，已被列為瀕危語言；近年政府推動母語教學，但著重在校園課堂，此計畫以「家庭」陪伴為中心，邀請民眾註冊為台語學習家庭，透過家庭共學完成學習任務如文化參訪、體驗手作、導覽地景、繪本故事、朗讀及聽演講等，使台語融入日常生活，加強語言復振效果，讓孩子認同台語文化，提升使用台語的信心與榮譽感。

計畫團隊以中正大學國藝中心、原資中心、竹崎高中圖書館、義竹國中、水上鄉立圖書館、高明寺、溪口文教基金會、逗點創意工作室及福樂國小圖書館為據點，進行宗教習俗、鄉土故事、漢詩吟唱、囝仔歌等課程。

親子從活動中學習 聆聽台語導覽

福樂國小、東榮國小、中正大學學生及台語家庭昨天共六十人到中正大學及金桔農莊走讀，DIY金桔醬、參訪中正大學藝文中心、智慧機器人自造基地等，搭配台語老師進行導覽說明，親子從活動學台語，直說：「這樣學才趣味」；大同國小師生今天十多組台語家庭到故宮南院、蔗埕文化園區走讀，聆聽台語導覽。

號召親子參與計畫的大同國小校長吳順發說，學校重視語言學習，家庭是學習的搖籃，希望多元語言學習讓孩子更進步，在日常生活自然親近台語。

中正大學台灣文學與創意應用研究所號召親子、夫妻成為台語家庭，從生活體驗學台語。（記者林宜樟攝）

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