醫護流向自費領域 學者籲建保維持急重症醫療

台北政經學院基金會(TSEF)、台灣研究基金會、台灣健康保險學會(THIA)與台大公共衛生學院21日舉辦「健保30週年永續研討會」暨紀錄片《創造奇蹟的旅程》發表會。（記者廖振輝攝）

2025/02/22 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕健保將迎卅週年，面對種種挑戰，專家學者昨日指出，雖現行總額制度有效控管支出，但也引發自費比例上升、急重症式微等問題，呼籲政府扛起改革責任，調整費率減輕財政壓力，讓健保制度永續。

政治大學財政系教授連賢明指出，健保收入主要來自調漲費率或擴大費基，但過去「三次調漲就有二人下台」，歷屆政府多不敢改革。目前自費醫療比例已升至三成，回到健保開辦前水準，建議可透過設立基礎保費、課徵財富稅、整合商業保險等方式，積極改革。

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台北商業大學教授韓幸紋提到，健保以薪資為基礎，易受到人口結構變化影響，導致工作人口負擔加重，低收入族群更受衝擊。政府雖設立補充保費，希望富人多承擔，但逃漏稅情況嚴重、不動產亦缺乏自我申報機制，難有效落實。

長庚大學教授盧瑞芬談到「商保補健保」指出，商保需評估財務風險和醫療理賠風險，並在保險範圍、核保、理賠和費用上擁有決策權，且要有選擇是否參與的權利，因此公私資訊共享、誘因設計將是關鍵。

台北榮總副院長李偉強認為，健保總額支付制度下，醫護不斷流向診所與自費領域，急重症醫療逐漸式微，病人選擇多但品質參差不齊，改革應基於專業，確保醫療可及、可負擔，共同分擔財務風險，不僅平衡財務，更要維持急重症醫療。

調整費率 癌症、罕病設專款機制

台灣大學藥學院長沈麗娟則提到，國內藥品市場異常，過專利期藥物仍盛行，且近三成醫院依賴藥價差維持運營，不應以藥養醫。她呼籲政府推動學名藥政策，並加強監管與穩定供應，過專利期藥物採較高自費負擔來調節需求。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，改革首先應適度調整費率，補充保費則應針對高資產者加重負擔，應針對癌症、罕病等設立專款機制，減輕病患經濟負擔。

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