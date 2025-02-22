健保30年 總統：正視挑戰

台北政經學院基金會董事長黃煌雄直言，台灣健保制度正面臨三大前所未見的挑戰：高齡化、少子化與新科技，這些挑戰不分黨派，是每個執政者都無法迴避、必須誠實面對的重大課題。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/22 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣的健保制度享譽國際，國人滿意度超過九成，但運行卅年的健保也正面臨超高齡化、少子化與新科技三大挑戰，總統賴清德昨出席「健保卅週年永續研討會」，強調全民健保不僅是醫療制度，更是維護社會公平的重要機制，他坦言，部分專科醫師短缺也是一大問題，必須找到健保永續發展之道，才能繼續守護國人健康。

全民健保開辦至今，即將在今年三月邁入卅週年，台北政經學院基金會主辦「健保卅週年永續研討會」，一連兩天在台灣大學公共衛生學院登場，基金會董事長黃煌雄指出，台灣健保制度正面臨三大前所未見挑戰，高齡化、少子化、新科技，這些挑戰不分黨派，是每個執政者都無法迴避、必須誠實面對的重大課題。

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部分院所自費逾40％ 偏離健保初衷

黃煌雄說，台灣二○二○年起人口負成長，今年更邁入超高齡社會，每五人就有一人是六十五歲以上長者，高齡化推升健保支出，少子化則削弱收入，衝擊世代公平，加上新藥及新科技推陳出新、價格高昂，醫療機構為了生存與發展，自費收入比重逐漸上升，甚至有院所的自費醫療收入已逾四十％，偏離健保創立的初衷，加劇醫療資源失衡。

賴清德指出，健保制度卅年來發揮種種功能，就像是一座護國神山，是社會重新分配的重要制度，然而除了感謝，也要正視健保目前的挑戰，並尋求永續發展之道，讓健保走得更遠、覆蓋更多人。

賴清德提到，在健保推動之前，許多家庭因貧困無法就醫，故釋證嚴法師在花蓮創立慈濟醫學中心，台南企業家許文龍也從小發願為貧困的人建醫院，都顯示當時社會急迫的醫療平權需求。

四大科難招募醫師 賴：非民眾之福

而儘管台灣健保有許多成效、享譽國際，賴清德也直言，卅年下來也存在不少問題，除了三大挑戰，還有過去內、外、婦、兒科人才競爭激烈，如今卻難以招募醫師，若得不到解決，非民眾之福。

黃煌雄指出，醫界正面臨世代交替，新一代醫師在經濟利益掛帥風氣下，若無法堅守價值觀與倫理，支撐健保最重要的支柱必會動搖，健保制度將從根本上亮起紅燈，他也呼籲政府應扮演火車頭角色，積極推動改革，建立類似英國國家健康暨照護卓越研究院專業機構，確保醫療資源分配的公平與正義。

總統賴清德（中）、衛福部長邱泰源（左三）21日出席健保30年永續研討會開幕式，並與前衛生署長張博雅（左六）、葉金川（右六）、楊志良（左五）、涂醒哲（左四）、前衛福部長邱文達（右五）等推動健保永續的歷任首長合影。（記者廖振輝攝）

總統賴清德（右二）21日出席健保30年永續研討會開幕式，並與前衛生署長張博雅（左二）、葉金川（右一）、楊志良（左一）等推動健保永續的歷任首長合影。（記者廖振輝攝）

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