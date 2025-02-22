諜報員出身 鄭越才從商累積百億身家

鄭越才表示，生平經歷需留下紀念，也可啟發年輕人。（記者劉人瑋攝）

2025/02/22 05:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東池上日暉國際度假村董事長鄭越才，二歲時父母離異，當童工時慘遇斷指，直到進了反共劇團表演、為老兵收養，還入了蔣經國的眼、成為密使，展開二十多年的諜報工作，如今更成身價估計三百億的商人。鄭越才說，一路走來都是當退則退、盡其所能廣結善緣才能走出條條大路。

日暉國際渡假村董事長鄭越才在農曆年前設立了自己的生平事蹟展示館，明明人還活得好好，就要展示自己以往成就，讓人看了實在不明所以。

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反共劇團表演 被小蔣吸收從事諜報工作

但他說，自己曾為蔣經國信任的人物，小小的展示館內每一份紀錄可能牽扯上國家重事，自己已半入黃土，再不紀錄，歷史恐被遺忘。

鄭越才老家位於南投魚池，國小畢業就進鬃刷廠當童工，才十八天，左手大拇指與食指就被捲進機器碾碎。後來遇上聯勤藝工大隊長王鐵軍覺得他可憐，收為義子，就此以一塊布底下放塊板子吊著手，瞞著殘缺，加入「反共劇團」，出國表演，再被蔣經國吸收，加入諜報工作。

曾赴中、蘇出任務 還喬裝易容防跟監

他說，自己在南、北美洲的武術演出，除為國行銷，也培養許多諜報團體、收攏人才。在兩岸還沒開放前，自己就摸到中國到處工作，甚至前蘇聯仍在鐵幕之下時也前往探底。以前在中國為防備跟監，每每搭車都會遠離下塌處下車、多拐彎，觀察是否有人尾隨，還要喬裝易容。

鄭後來到退輔會及所屬公司，逐漸轉型為商人，因過去累積的人脈助益，在商界闖出一片天。這一生傳奇，在自家渡假村內設展示館，盼廣為人知。

鄭越才生平事蹟展示館，有最早的黑白照片紀錄，當時他才十幾歲，為劇團一員，表演「金鐘罩」、「鐵布衫」，每天練習、抗擊打，又代表國家到各大洲巡演，實則在為之後的諜報工作鋪路。三十歲以後照片多為與重要官員合照，或在蘇聯尚未開放前即前往探查，每幅照片、剪報，都充滿故事。他說，自己七十多歲了，不知何時走，及早留下紀錄才能讓眾人知道他走過精彩的一遭。

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