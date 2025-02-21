為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市官方LINE推播大巨蛋商廣 挨批不宜

    2025/02/21 05:30

    幫遠雄「私人公司」傳送 議員指熱臉貼冷屁股 觀傳局︰可帶動周邊商機

    〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市政府LINE官方帳號近來傳送四月將在大巨蛋舉辦的「安德烈．波伽利」演唱會，引起民眾黨議員陳宥丞質疑官方帳號推播私人活動的標準和規則，台北市觀光傳播局解釋，因「安德烈．波伽利」是世界級古典跨界男高音，預期會吸引大量國內外音樂愛好者來朝聖，可望帶動周邊商機，有助提升國際形象。不過，民進黨議員簡舒培批評是台北市長蔣萬安愛蹭聲量，國民黨議員秦慧珠也認為，公部門不宜幫私人商業活動推廣。

    陳宥丞︰推播標準和規則為何?

    繼台北市長蔣萬安日前在臉書提及「安德烈．波伽利」演唱會後，台北市政府LINE官方帳號也推播演唱會訊息；陳宥丞表示，遠雄先前嗆聲市府「台北大巨蛋為BOT案，和所有BOT案的履約廠商一樣，依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，台北市政府依約抽成，無權涉及營運，公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」，市府現在卻主動幫大巨蛋的演唱會用官方帳號打廣告，是在拿熱臉去貼遠雄的冷屁股嗎？

    陳宥丞說，市府應說明使用官方帳號推播私人活動的標準和規則，否則原為讓市民即時掌握資訊的工具，變成替廠商打廣告，不是多數市民訂閱者想看到的發展。

    簡舒培︰是蔣萬安愛蹭聲量

    簡舒培表示，市府的LINE官方帳號是服務市民的宣傳管道，受眾是市民，怎麼會想透過這樣的推播打國際形象？其實就是蔣萬安愛蹭聲量，如同之前美國天后泰勒絲巡演時，他也不斷消費人家。大巨蛋能否邀請國際巨星，是藝人的選擇，跟蔣萬安無關，蔣萬安最重要的是把市政弄好，而非一天到晚蹭聲量，內宣無須扣上深化國際城市品牌的大帽子。

    秦慧珠︰市府分際要拿捏清楚

    國民黨議員秦慧珠認為，若大巨蛋像小巨蛋一樣，營收關係市庫，市府做適度推廣還說得通，由全體市民共享成果；但遠雄大巨蛋是私人公司，主辦單位也是營利的藝術公司，市府分際應該要拿捏清楚。除非表演具有一定程度的公益性，不然公部門不宜幫私人商業活動推廣。

    觀傳局︰可深化國際城市品牌

    觀傳局表示，大型國際展演具強勁帶客能力及指標性，世界各大城市都積極行銷；評估「安德烈．波伽利」為世界級古典跨界男高音，演場會是首次登台大巨蛋的國際級藝術展演，協助宣傳有助展現台北具辦理藝文展演軟硬實力，深化台北的國際城市品牌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播