北市官方LINE推播大巨蛋商廣 挨批不宜

2025/02/21 05:30

幫遠雄「私人公司」傳送 議員指熱臉貼冷屁股 觀傳局︰可帶動周邊商機

〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市政府LINE官方帳號近來傳送四月將在大巨蛋舉辦的「安德烈．波伽利」演唱會，引起民眾黨議員陳宥丞質疑官方帳號推播私人活動的標準和規則，台北市觀光傳播局解釋，因「安德烈．波伽利」是世界級古典跨界男高音，預期會吸引大量國內外音樂愛好者來朝聖，可望帶動周邊商機，有助提升國際形象。不過，民進黨議員簡舒培批評是台北市長蔣萬安愛蹭聲量，國民黨議員秦慧珠也認為，公部門不宜幫私人商業活動推廣。

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陳宥丞︰推播標準和規則為何?

繼台北市長蔣萬安日前在臉書提及「安德烈．波伽利」演唱會後，台北市政府LINE官方帳號也推播演唱會訊息；陳宥丞表示，遠雄先前嗆聲市府「台北大巨蛋為BOT案，和所有BOT案的履約廠商一樣，依照契約精神，有權利決定經營與租賃方式，台北市政府依約抽成，無權涉及營運，公部門既然不用承擔經營風險，就不要介入廠商營運」，市府現在卻主動幫大巨蛋的演唱會用官方帳號打廣告，是在拿熱臉去貼遠雄的冷屁股嗎？

陳宥丞說，市府應說明使用官方帳號推播私人活動的標準和規則，否則原為讓市民即時掌握資訊的工具，變成替廠商打廣告，不是多數市民訂閱者想看到的發展。

簡舒培︰是蔣萬安愛蹭聲量

簡舒培表示，市府的LINE官方帳號是服務市民的宣傳管道，受眾是市民，怎麼會想透過這樣的推播打國際形象？其實就是蔣萬安愛蹭聲量，如同之前美國天后泰勒絲巡演時，他也不斷消費人家。大巨蛋能否邀請國際巨星，是藝人的選擇，跟蔣萬安無關，蔣萬安最重要的是把市政弄好，而非一天到晚蹭聲量，內宣無須扣上深化國際城市品牌的大帽子。

秦慧珠︰市府分際要拿捏清楚

國民黨議員秦慧珠認為，若大巨蛋像小巨蛋一樣，營收關係市庫，市府做適度推廣還說得通，由全體市民共享成果；但遠雄大巨蛋是私人公司，主辦單位也是營利的藝術公司，市府分際應該要拿捏清楚。除非表演具有一定程度的公益性，不然公部門不宜幫私人商業活動推廣。

觀傳局︰可深化國際城市品牌

觀傳局表示，大型國際展演具強勁帶客能力及指標性，世界各大城市都積極行銷；評估「安德烈．波伽利」為世界級古典跨界男高音，演場會是首次登台大巨蛋的國際級藝術展演，協助宣傳有助展現台北具辦理藝文展演軟硬實力，深化台北的國際城市品牌。

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