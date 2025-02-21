潮州停車格收費 衍生違停亂象

福星路停車場原本有許多車輛停放，收費後有明顯減少，反而出現在另一側的路邊。（記者陳彥廷攝）

2025/02/21 05:30

無法立即排除違停車輛 由民間業者拖吊

〔記者陳彥廷、羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府積極打造以人為本的交通環境，在潮州鎮劃設標線型人行道並針對路邊停車格開始收費，結果造成違停亂象增加，引發當地居民不滿，警方將加強取締，並針對妨礙交通的違停車輛進行拖吊，屏東縣政府呼籲民眾遵守交通規則。

影響顧客臨停採買 部分商家反彈

潮州鎮去年底劃設綠底的標線型人行道後，車輛只要停在綠色區域就屬違停，引來部分商家反彈，認為影響裝卸貨物及顧客臨停採買的意願，加上縣政府最近又啟動潮州鎮內二百三十九格停車格收費機制，許多原本占用停車格的車主，陸續將車輛移往文化路、福星路及清水南路等未畫設停車格的路邊停放，造成違停亂象增加，引起當地居民不滿。

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不過，仍有許多民眾認為基於「使用者付費」原則，路邊停車格不該被民眾長期占用，支持縣府的收費措施，讓更多有需要的民眾有機會使用到路邊停車格，貪小便宜違停者，若因違停車事故，肇責得不償失，並建議警方加強取締。

也有民眾支持「使用者付費」

潮州警方表示，目前以潮州火車站周邊黃線區域為違停熱點，已加強取締違停，至於其它未劃設車格的路段，若車輛停放有明顯佔據車道情形也會取締；潮州鎮公所主秘王建元強調，良好的交通人行環境是城鎮進步象徵，政府有必要加強適法性的管理，民眾應養成守法觀念。

屏縣府指出，為改善潮州鎮的交通動線及人行環境，若有無法立即排除的違停車輛，將委由民間業者進行拖吊，拖吊場將設置於潮州鎮公所後方的閒置用地，現已動工進行整地，將完善停車管理，讓潮州鎮交通更順暢。

環保局擴大取締、拆除違規廣告物

此外，為遏止違規廣告物破壞市容及影響行車安全，屏縣府環保局昨宣布，即日起將會同各鄉鎮市公所擴大執行違規廣告物取締及拆除工作。

環保局表示，違規張貼或懸繫掛廣告物者，依廢棄物清理法處一千兩百元至六千元，對於以外籍人士或人頭戶申請的電信門號，依電信法處以停話處分。

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