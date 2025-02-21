中國3統戰院校學歷不採認 教部：可協助回台就讀／教長：禁令前入學者 依規定採認

一一四年全國大專校院校長會議昨舉行，教育部長鄭英耀表示，中國統戰部下轄三校已明令禁止交流。 （記者楊綿傑攝）

2025/02/21 05:30

〔記者楊綿傑、陳鈺馥／綜合報導〕教育部昨日宣布，禁止各大學與中國統戰部管轄的中國華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院交流合作，亦不承認學歷。教部掌握，目前共有二一○○名學生於遭禁大學就讀中，禁令後入學者不採認學歷，仍就學中的學生若須回台就讀，教育部將協助轉學。陸委會發言人梁文傑建議，台生赴中可以念較正規的學校。

據教育部資料，二○一九年前有約一．二萬名學生在中國就學，之後中方未再公布完整數據。教育部長鄭英耀說明，基於尊重學生自由學習權益，赴中就讀學生完整數目難以掌握，不過目前被列入交流禁令的三所大學中，已知華僑大學有六百名台生、廣州暨南大學則有一千五百名台生就讀中。

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國教署將發文提醒高中端學校

鄭英耀指出，過往廣州暨南大學在中國是不錯的學校，但二○一九年起隸屬中國統戰部後，辦學目的及宗旨已經改變，因此通令提醒國內學校禁止交流合作及就讀，亦會由國教署發文提醒高中端學校。

學歷認定上，鄭英耀說，華僑大學、北京華文學院的學歷本來就未採認，針對廣州暨南大學部分，禁令發布後就讀的學生，其學歷將不予採認；禁令之前入學者，學歷仍照相關規定採認，過去就讀者之學歷也仍然有效。

鄭英耀表示，目前就讀廣州暨南大學之學士班學生如須回台就讀，教育部高教司、技職司都樂意協助安排轉學。

有疏失大學將扣減獎補助款

鄭英耀強調，可能有特定危害國安或以政治為辦學目的的學校，教育部會適時公布學校性質，讓家長學生理解。國家政策非常清楚，各大學若有相關疏失也將會扣減獎補助款做為課責。

梁文傑指出，遭禁三所學校由中國統戰部管轄，華僑大學早期是針對東南亞華僑，九○年代開始針對港澳台，暨南大學也是一樣。這些學校給台灣學生的入學方案相當優惠寬鬆，台生過去念的人數也不少，這是統戰部所屬學校，自然有一些疑慮。

陸委會：台生赴中可念較正規學校

為何在此時間點宣布？梁文傑說，居間代辦行為越來越多，招生人數有增加趨勢，雖然二○一九年暨南大學就歸屬統戰部管轄，但這幾年人數增多了，希望台生若去中國就學，可以念較正規的學校。

畢業於華僑大學的「閩南狼」陳柏源示警，有畢業生回台從事地下黨工作，有的進入公職或參選民意代表。梁文傑指出，統戰部之所以要辦這些學校，自然有統戰目標要達成，若有吸收或回台做統戰工作，「我們並不意外」。

另外，國民黨主席朱立倫昨批這是讓兩岸走向仇恨、對立，梁文傑反駁，台灣七十幾年來就是靠努力及警惕才能夠生存下來，哪一天如果失去警惕，台灣就很難存在。

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