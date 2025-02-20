為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮榮安公園變身 加強遊具多樣性

    吉安鄉公所透過中央補助改善永安村榮安公園設施，並新設兒童遊戲組合遊具，工程預計5月完工。 （鄉公所提供）

    吉安鄉公所透過中央補助改善永安村榮安公園設施，並新設兒童遊戲組合遊具，工程預計5月完工。 （鄉公所提供）

    2025/02/20 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕座落在花蓮縣吉安鄉永安村的榮安公園，周邊設施老舊且親子遊憩空間不足，去年在中央補助及自籌款共三五○萬元經費，展開公園兒童遊樂場設施改善工程，預計五月完工，取得兒童遊戲場認證後即開放使用。

    兒童遊戲場設施改善 將取得認證

    榮安公園是永安村民平日休閒、運動的好去處，但園區親子遊憩設施老舊、照明設施不足、步道地磚年久破損，有使用安全隱憂，鄉公所為此爭取國土管理署近三百萬元經費，並自籌五十二萬餘元配合款，投入公園兒童遊戲場設施改善工程。

    鄉公所建設課長吳印浴說，新設施包括無縫軟鋪地坪、兒童遊戲組合遊具、沖洗台、弧形水泥座椅、人行步道等，也增設LED投光燈，除強化遊戲場的安全性與多樣性，也一併改善公園環境，提供更舒適的活動與休憩空間。

    吳印浴說，遊戲場內特別設計地景草坡，讓孩子在不同高度的地形中活動與體驗，促進身體協調與探索能力，且考量榮安公園過去曾是運木軌道經過之地，改造時特別融入歷史元素，將安全軟墊設計為軌道形狀，讓小朋友在遊戲同時也能認識地方的文史脈絡。

    鄉公所指出，兒童遊戲場設施改善工程去年八月動工，目前工程進度順利，預計五月完工，取得兒童遊戲場認證即可開放啟用，期間會持續監督施工單位確保按圖施工、掌握工期與施作安全，打造兒童與長者共享的樂活環境。

    啟用28年 仿台北中正紀念堂興建

    吉安鄉榮安公園自一九九七年啟用，當年興建時模仿台北中正紀念堂，不僅公園內涼亭是藍色琉璃瓦的模樣，外牆也仿中正紀念堂式圍牆建構，成為當地一大特色。但過去圍牆過高、照明設施不足，且步道地磚年久破損，帶來治安隱憂，鄉公所已先拆除圍牆，改種綠籬植栽，讓公園更通透。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播