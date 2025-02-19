（台南）走出校園 1600學子深度旅探索文史

「走出校園、文化to go」，學生參觀赤嵌樓，認真聆聽導覽人員解說。（文化局提供）

2025/02/19 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「走出校園、文化to go」計畫開跑以來，已媒合四十三所學校，帶領超過一六○○位學生踏入歷史、人文場域，以實際走訪、互動遊戲等方式，深度認識台南歷史，建立文化認同與文化自信。

計畫開跑五個月以來，已啟動六十輛專車，以「發現博物館之都的文化寶藏」路線主軸，串聯南市立博物館、赤嵌樓以及國立台灣文學館，帶領學生欣賞不同時期的建築與古蹟之美；另以「台灣與世界相遇」路線，則結合台灣歷史博物館、安平古堡及安平樹屋，探索從四○○年前荷蘭人踏上台灣開始，台灣正式在世界亮相。

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台南市立博物館濃縮荷治時期、明鄭時期以及清朝與日治時期的歷史足跡，園區內宏偉的國姓爺銅像，訴說著與荷蘭東印度公司征戰的英勇故事；赤嵌樓舊稱為「普羅民遮城」，在荷蘭時期為防禦基地的軍事堡壘；日治時期｢台南州廳｣獨特建築，如今是台灣文學館保存文學重要基地。

在導覽老師帶領下，學子們一步步探索台南歷史瑰寶。陳姓老師表示，導覽內容不僅與學校的社會科相互映，安平樹屋在經歷時間漫漫長河後，形成「樹中有屋」的特殊景觀，讓每位學生都忍不住地停下來看看是怎麼形成的。

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