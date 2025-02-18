紀念奧運雙金 中山國中旁設麟洋路

羽球好手李洋（右）、王齊麟（左）在二○二○東京奧運、二○二四巴黎奧運榮獲男子羽球雙打金牌，市府在中山國中校門前復興北路三六一巷也設立別名為「麟洋路」。（記者方賓照攝）

2025/02/18 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕台灣羽球好手李洋、王齊麟分別在二○二○東京奧運、二○二四巴黎奧運榮獲男子羽球雙打金牌殊榮，創下奧運雙金及跨屆十二連勝的世界紀錄。兩人母校─台北市立中山國中校門前復興北路三六一巷，在昨天設置「麟洋路」別名牌。其實，台北市還有多處具紀念意義別名的巷弄，包括紀念民主先驅鄭南榕的「自由巷」，以及表彰雲門舞集的「雲門巷」，路段新增別名後，不影響居民的戶籍及身分證登記。

別名牌分設巷頭、尾及校門口

復興北路三六一巷昨舉辦「麟洋路」別名牌揭牌儀式，並由台北市長蔣萬安及李洋、王齊麟一同揭牌，即日起路段將有「麟洋配」別名牌，讓奧運精神正式化為城市記憶，留存於巷弄中。「麟洋路」長約二二○公尺，設置三面別名牌，分別掛設於復興北路三六一巷頭、巷尾及中山國中校門口。別名牌設計採用傳統羽球場地的綠色為底色，牌面加入羽球圖示及浮水印等羽球元素。

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蔣萬安昨出席「麟洋路」別名牌揭牌儀式表示，復興北路三六一巷增設「麟洋路」是北市首次透過市民參與設立里程碑，不會影響民眾生活、居民也不用更改證件。他也提到，「麟洋路」可提醒中山國中學弟妹、台北市民記得麟洋配帶給大家的感動，以及麟洋配努力不懈、奮戰到最後一刻的精神。

復興北路231巷又稱雲門巷

事實上，台北市過去也有道路加設別名牌前例，前台北市長馬英九在二○○三年「雲門舞集」卅週年之際，將雲門舞集辦公室所在地的復興北路二三一巷訂為「雲門巷」。二○一五年雲門舞集將基金會辦公室搬遷淡水時，時任北市文化局長倪重華致贈「雲門巷」譽揚牌給雲門創辦人林懷民。

民權東路3段106巷另立自由巷

此外，二○一二年台灣戒嚴廿五週年，時任台北市長郝龍斌在前民進黨議員顏聖冠建議下，在鄭南榕殉道的《自由時代》雜誌社所在民權東路三段一○六巷三弄另立「自由巷」別名牌，牌面底色除選用代表觀光、文化設施指示牌的「棕色」，並加入象徵追求自由、民主不惜犧牲生命熱血精神的「紅色」，字體也選用「白色」，以突顯自由無限展延。

北市民政局表示，別名牌掛牌後，巷弄別名僅設置標示牌，不會加註於道路指示標誌、戶籍謄本、門牌證明等官方文件或表格。

《自由時代》雜誌社所在民權東路三段一○六巷三弄另立「自由巷」別名牌。（文化局提供）

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