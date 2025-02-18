員林黃金帝國大樓開拆 先作停車場

彰化縣員林市火車站前黃金帝國大樓十八日展開拆除的前置作業，工程單位下驅車令。（記者顏宏駿攝）

2025/02/18 05:30

將與一旁公有地進行都更 斥資27億建22層樓住商合一大樓

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市火車站前黃金帝國大樓荒廢廿多年，被稱為彰化最大廢墟危樓，縣府將辦理公辦都市更新案，將斥資廿七億元重建二十二層樓的住商合一大樓。拆除工程前置作業從十八日開始，預計三月份拆除後方的公有宿舍，四月起拆除建築主體，預計明年五月竣工，由於都更計畫非一蹴可幾，拆除後平面基地將暫時作停車場用地。

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3月拆宿舍4月拆主體 明年5月拆完

日前工程單位已到黃金帝國貼公告，十八日將進行圍籬搭設的前置作業，要求停放在周邊的車輛開走。昨天縣府和公所邀請工程單位進行拆除作業的說明，並和民眾溝通。

負責拆除的裕國能源公司表示，整個拆除工程共分兩大區塊，一為黃金帝國主建物，另為建物後方的公有宿舍群，他們將先拆除宿舍群，以作為施工機具的擺施空間。主建物的拆除採敲除工法，由上而下以大型機具逐層拆除。

拆除後的廢土 經處理後填地下層

裕國公司說，為保持結構的穩定，拆除後的建築廢土將碾碎，利用既有的電梯坑道作為廢土運輸通道，他們將把處理過的廢土填塞在地下層，讓地基重心穩固，避免主結構側傾或影響到周邊的地層。拆除時會用防塵網包覆建物，各樓層也會架設噴水霧設施，避免建築揚塵影響到周邊店家，每日也會派灑水車在周邊道路灑水。

公所表示，預定工期為四百八十個日曆天，預計明年五月完成拆除，一樓平面將暫時提供作停車場用地；因私有地面積七八八坪且地主多達三○二人，一般民間建商整合不易，由縣府出面連同縣有地辦理都更，昨在縣府六樓舉辦公辦都市更新。

黃金帝國大樓正對員林火車站，曾是員林市指標性大樓，一九九一年落成啟用，極盛時期有百貨商場、電影院、遊樂場、旅館、KTV等，但九二一地震後成為危樓，荒廢至今，在縣府努力下，整合複雜的地主產權，並將與一旁公有地進行都市更新，將斥資廿七億元重建二十二層樓的住商合一大樓。

彰化縣員林市火車站前黃金帝國大樓荒廢已久，十八日展開拆除的前置作業。（記者顏宏駿攝）

縣府和公所邀請工程單位進行拆除作業的說明，並和民眾溝通。（記者顏宏駿攝）

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