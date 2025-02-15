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    刪凍95億 大眾運輸補助第3季難以為繼 藍白砍預算 TPASS補助隱憂

    公路局局長陳文瑞表示藍白兩黨大砍預算，大眾運輸補助第三季恐難以為繼。（記者陳怡伶攝）

    公路局局長陳文瑞表示藍白兩黨大砍預算，大眾運輸補助第三季恐難以為繼。（記者陳怡伶攝）

    2025/02/15 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕行政院通勤月票TPASS極受好評，是許多通勤族必備。交通部本月推出TPASS 2.0，要吸引中度大眾運輸使用者也能享受優惠回饋；不過立法院刪減和凍結交通部和公路局九十五億預算，公路局局長陳文瑞表示：「目前大眾運輸補助第三季恐就難以為繼。若明年公務預算也被砍這麼大，TPASS恐受很大影響」。

    陳文瑞接受本報《官我什麼事》節目專訪，他表示，立法院刪凍交通部和公路局今年預算超過九十五億元，約五分之一預算受影響，這些是協助地方政府公車營運、國道客運補助，還有購置和補助各縣市的電動公車等。

    陳文瑞說明，現在公共運輸票價並沒有完全反映成本，有些路線負擔社會責任，例如服務偏遠地區，公路局有補貼業者，「如果預算沒有辦法解凍，大眾運輸補助第三季恐就難以為繼」。

    公路局長：若明年再大砍

    TPASS執行會受很大影響

    交通部二月再推TPASS 2.0，是否也受刪凍預算影響？陳文瑞指出，今年TPASS仍使用特別預算，暫時不受影響，但明年回歸常態公務預算後，若預算再被大砍，當然對明年度TPASS的執行會有影響，「我們已經又提報一個TPASS的公務預算，一年大概九十億元左右，目前還沒核定」。

    交通部統計，TPASS從二○二三年下半年開始執行到去年，使用人次大幅成長，加值購買人次成長七．三％，使用TPASS月票搭乘公共運輸的運量也提升十四．七％。

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