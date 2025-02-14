土城太極嶺山櫻滿開 101階櫻花隧道

三芝區種植上萬株櫻花，每逢初春，紅遍山頭的粉紅櫻花綻放。（三芝區公所提供）

2025/02/14 05:30

花期到月底 步道系統可達土城最高峰天上山 眺望台北桃園美景

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市土城區太極嶺是賞櫻秘境，幽靜美麗的山中湖被群山圍繞，山嶺的絕佳視角可飽覽遼闊景觀，一○一階的登山步道兩旁種植山櫻花，宛如漫步在「櫻花隧道」，目前花況達到滿開，預計二月底結束。

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下山往望月亭 可走到桐花公園

土城區公所指出，太極嶺登山步道兩側種植數十棵茂盛櫻花，宛如進入「櫻花隧道」，若遊客登山完仍意猶未盡，建議沿著五城山步道前往天上山系，一小時即可到達土城最高峰「天上山」，攀登觀景台眺望台北一○一大樓，遠至桃園地區美景，下山往望月亭方向步行約三十分鐘可抵達桐花公園，欣賞美麗櫻花簇擁；市府綠美化環境景觀處補充，太極嶺櫻花期預計至二月底結束。

土城區公所說明，前往太極嶺可搭乘公車五七○路線在「山中湖」站下車，步行約八五○公尺，即抵達太極嶺登山口，由於五七○線僅在假日行駛且班次不多，建議搭車前先上網查詢時刻表；駕車前往者，可經新北地方法院沿青雲路上山，轉往石門路直走到盡頭即可抵達山中湖，附近是登山口，或在Google地圖搜尋「清水登山步道登山口」。

鶯歌永吉公園 櫻花綻放約4成

此外，鶯歌區永吉公園也是賞櫻熱點之一，鶯歌區公所表示，目前櫻花約綻放三至四成，花期預估至四月，因氣候異常，公園內著名的炮仗花僅開一成，民眾可等到三月再拜訪。

前往永吉公園可搭乘公車九八一、二六五路線在「永吉公園」站下車；駕車前往者，可在國道二號大湳交流道下車，沿鶯歌路前行右轉鶯桃路抵達。

三芝賞櫻遊程2場次 開放報名

三芝區種植上萬株櫻花，「櫻花綻放旅行去」二月場即日起開放報名，將於二月廿三日與廿八日舉行，每人報名費六九九元，詳情電洽：二六三六三一一一或臉書粉絲專頁「新北市三芝區農會推廣部」、「二號空間X三芝故事館」查詢。

三芝區公所表示，行程特色有「櫻木花道賞櫻漫遊趣」，欣賞台灣早櫻、八重櫻、吉野櫻芳姿；「蛇福櫻陶春季文創聯展手作趣」前往三芝故事館欣賞藝術家作品；「小農直銷站的百變餐桌」帶來食農體驗、品味客家茶、享用風味餐；「小農直販找鮮蔬」則是開心農場拔蘿蔔體驗。

新北市土城區太極嶺山櫻花盛開，登山客沿線欣賞櫻花美景。（記者陳奕劭攝）

土城太極嶺山櫻花況全開，預計花期至2月底。（記者陳奕劭攝）

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