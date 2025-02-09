嘉義「種肖楠行動」 鼓勵廢檳榔園造林

2025/02/09 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣竹崎鄉緞繻村民與台南黃姓企業家合作發起「種肖楠行動」，鼓勵農民廢檳榔園，改種台灣肖楠、櫸木等樹木造林，二○一七年至去年底，八年來共有近百位農民與地主響應，種植四萬四千餘棵樹木。今年預計清明時節再種下一萬株苗木，歡迎民眾索取苗木種樹，以行動守護家鄉土地。

8年已種4萬4千棵 綠化50公頃土地

執行「種肖楠行動」為緞繻村民陳姓退休工程師，他於多年前返鄉居住，透過友人介紹認識黃姓企業家，說好每年由黃某贊助樹苗，由他負責「揪團」徵求有意願種樹者，向苗圃訂購樹苗後，由農民或地主免費領回栽種。

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陳姓退休工程師說，「種肖楠行動」今年邁入第八年，響應農民或地主以雲嘉南地區為主，也有人住新北市三峽區，總計已種下四萬四千餘棵樹木，綠化約五十公頃土地。

一名家住新北市的退休公務員從任職阿里山林鐵的好友處得知此事後，二話不說立即加入響應「種肖楠行動」；也有山友因造訪獨立山時認識陳姓退休工程師獲知此事後，「好康逗相報」告知南投親友，領取苗木在南投山區栽種肖楠。

陳姓退休工程師說，今年預計清明時節再種下一萬株苗木，開放登記後，已登記四千餘株，樹種包括肖楠、櫸木之外，考量海拔二、三百公尺平地栽種環境，新增桃花心木苗木，參與栽種的樹木都將歸其私人所有，但未來若要砍除，須符合現行法規。此次索取苗木截止日為本月廿日，意者電詢：○九一○○八○二八四登記。

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